自由廣場》「香港民族」成形中

◎ 顏士雄

《願榮光歸香港》這首半個多月前由香港連登論壇網友集體創造的歌曲，還沒多少人關注，八三一太子地鐵站事件後有網友提議這首歌當「香港國歌」，本週一晚間，在太古城中心聚集了大量人群合唱。

馬克思的階級鬥爭論，原是區分資產與無產階級，運用到共產政權則是辨識出一群「人民的敵人」，打倒他們，然後再拉出另一群「人民的敵人」繼續鬥爭，讓整個社會分成很多彼此疏離或仇恨的小群體，好方便統治。

中共應對這次香港反送中運動也是用類似的手法。明明反送中運動的五大訴求，無一與主張香港獨立相關，中共還是將街頭最前線那群激進「勇武派」港人打成港獨，用最容易煽動情緒的民族主義發動輿論全面鬥爭，想逼「和理非」港人與「勇武派」切割，讓「勇武派」失去後盾後好「止暴制亂」。

但這次支持「反送中」的香港人太多了，中共發動的各種反港獨輿論宣傳與武力恐嚇，強硬標識「港獨」群體的過程中，中國國內各種一邊倒的話語不只是咒罵「暴動的廢青」，還擴大到仇恨幾乎所有的香港民眾，不把香港人當同胞，只要島不要人，讓許多香港人了悟原來你們不將我們當同胞，我們與你們是不一樣的群體。

在八三一太子站的警察對市民無差別「鎮暴」後，《願榮光歸香港》悠揚的歌聲與記述這場「反送中」活動的ＭＶ影像，勾起了無數港人共同的患難記憶，開始被大量傳唱甚至被部份定義為「國歌」，而共同的苦難正是凝結「想像的共同體」最重要的工具之一，於是「香港民族」的討論出現，當更多的人認同「香港民族」時，下一步就是真正走向港獨了。

（作者為東華大學博士生，屏東縣民）

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