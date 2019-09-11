自由廣場》更省、更快的高鐵南延

◎ 陳文卿

筆者是已在北部工作、居住數十年的旅北屏東人，每月搭高鐵再轉乘台鐵回屏東的頻率約二至三次，因此對於高鐵將延伸至屏東當然十分歡迎。可是依照行政院所提出的規劃，完工通車至少要十年，很多人可能等不及吧。因此建議在這之前，提供屏東鄉親更便捷的交通方案應可同時並行。

現在往返新左營與屏東間的台鐵自強號列車，最快的約三十多分鐘，但也有五十多分鐘的區間車。而如果再加上誤點，以及在新左營站進出、等待轉車的時間，約需耗掉一個小時。相較於從台北到新左營三百多公里，高鐵直達車行駛約僅一個半小時，很不成比例。因此，如果能做到台鐵、高鐵的無縫接軌，起碼可以給對高鐵尚望穿秋水的屏東人一個更貼近現實的期待吧！

以台鐵從新竹火車站到六家高鐵站之間的區間車為例，每小時定點來回各兩個班次，且與上下行的高鐵列車都配合得很適當。而且是專線行駛，幾乎從未發生誤點情形，因此旅客可以很精準的規劃台鐵、高鐵間轉車的時間，完全不會耽誤。

可是不論是從新左營站或屏東站搭的台鐵列車，起訖點大部分都不是新左營或屏東站，因此誤點幾乎是常事，耗掉的時間就更多了。很簡單的做法是，請台鐵配合高鐵時刻，加開新左營與屏東站間定點、定時的直達列車，以利轉乘。如果準點性高，自然可獲旅客信賴，將其規劃在行程內。即使因此必須增購列車，但相較於高鐵延伸所需數百億元的經費，實屬九牛一毛，而且是很快可讓屏東鄉親有感的。

另外，高鐵延伸如果只到屏東市北邊的六塊厝，很顯然是不足的，起碼應延伸到潮州才對，不僅潮州是南迴鐵公路通往台東的樞紐，更因為廣闊的屏中、屏南地區，距六塊厝仍十分遙遠。即使對於雖然同位在屏北，但臨海的東港、林邊而言，旅客要從未來的六塊厝站或現在的新左營站去，時間可能仍差不多，更不要說如果要到墾丁，從左營走濱海可能比進到屏東市區還快，因此路線規劃建議再檢討。

（作者任職環保服務業，新竹市民）

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