自由廣場》（林保華專欄）習近平閱兵不如閱豬

中共建國七十週年，習近平再度舉行閱兵盛典，九萬人的彩排日前已經舉行。習近平熱中閱兵，自然是在耀武揚威宣揚中華民族的偉大復興，為其統治增加合法性與合理性。然而我們也看到，中共正在為豬肉價格飆高而傷透腦筋，舉國動員民眾少吃豬肉與增加豬隻產量。

中國已是全球第二大經濟體，其軍力已使全球望而生畏，即令最強大的美國，也不敢漠視。這樣一個強國，居然連事關民生大事的豬都養不好，丟臉尚在其次，更應該檢討的是什麼原因？現在搶購平價豬肉與搶購國外奶粉，都在證明這個國家只關心統治者的權力，對人民生活與健康根本不在乎。

一貫鼓吹打仗的黨媒《環球時報》旗下的《生命時報》突然在微博刊登報導，力數吃豬肉不利人體健康，以降低民眾對豬肉的需求。這讓我想起大饑荒時期人都沒得吃，豬隻缺乏飼料而以吃我們在野外的排泄物維生，豬隻因而長不大，肉質缺彈性，當然更要憑豬肉票嚴格供應。那時上海的黨媒鼓吹大家去吃兔子肉，分析兔子的高營養價值，簡直天上有地上無。這就是共產黨一貫急功近利的宣傳手法。

這次中國鬧豬慌主要原因，是因為中美貿易戰要挖掉川普的選票而拒絕向美國購買豬肉，在毫無評鑑的情況下向友好的俄國老大哥進口病豬帶來非洲豬瘟所致。但是中共為了面子一直掩蓋疫情，一直說在控制範圍內，結果全國只有新疆、西藏、海南未染上，還出口越南、菲律賓連帶遭殃。大量豬隻被撲殺，導致豬肉價格連續十三週漲價，有些地區恢復毛澤東時代的憑證供應，或者給予肉價補貼。習近平復辟毛時代的能力真是沒得說了。

然而因為政治需要，中國還是不願意大量購買美豬。然而老百姓才不理是否政治正確，兩位上海大媽在上海的美國好市多開張時爭搶同一塊豬肉時，豬肉被硬生生的撕成兩塊而各擁一片。前幾年諷刺「手撕鬼子」的抗日神劇，如今卻是上演「手撕美豬」的真實版。

從體恤老百姓民生出發，中共是否應該多多關心民眾最起碼的食衣住行，而把征服地球與宇宙暫且拋在腦後？好好研究買豬與養豬的ＳＯＰ，避免給民眾帶來更大的禍害。如果習近平沉迷在我武維揚，閱兵也是老套的做法，從希特勒、史達林、毛澤東到習近平，有何創新？不如組織九萬頭豬上天安門廣場宣示養豬成果，每頭豬腦裡裝上晶片，可以服從命令聽指揮，高唱「我們都是中國豬，每個豬屁消滅一個敵人」，這才是外國人做不到中國人才能做到的文創。不信川普還敢同習近平打貿易戰與制裁華為。用這種「和理非」手段征服世界，才是天朝格局。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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