自由廣場》（北社評論）代理人法如陽光 國民黨別貽笑國際

◎ 黃帝穎

民進黨立委王定宇、尤美女等提出《外國代理人登記制度》，遭國民黨團痛批「綠色麥卡錫主義」、「獨裁進步黨」，藍委這些缺乏國際觀的政治謾罵，正凸顯代理人法所要求的公開透明，如陽光般照射，讓躲在黑暗處的紅色資本與既得利益者，只能嘶吼抵抗。

美國是民主大國，難道國民黨立委認為同樣有《外國代理人登記法》（Foreign Agents Registration Act, FARA）的美國，是麥卡錫主義或獨裁國家？這種指控明顯貽笑國際！

舉例來說，美國司法部近年依據外國代理人登記法，命令中國媒體「新華社華盛頓分社」和中央電視台的海外平台「中國環球電視網」必須註冊登記，接受美國政府監理。美國聯邦調查局更用此法起訴外國網軍，其中有五名編制於上海的中國網軍遭到起訴。美國社會多認為，《外國代理人登記法》是保護美國民主不被外國獨裁勢力滲透的重要法律，可見藍委瞎扯「麥卡錫主義」、「獨裁」的荒謬與無知。

類似外國代理人登記制度的立法，還有在民主國家澳洲。二○一八年澳洲通過《反外國干擾法》，澳洲政府為防治中國資金干預，大幅加重從事間諜活動的刑罰，避免中國對澳洲政治經濟的滲透，並且要求一定條件下的外資必須公開透明（外國影響力透明化法案）。

事實上，美國國會在二○一八年的「美中經濟與安全審查委員會（USCC）」發布年度報告已指出，北京以散播不實訊息等多種手段，試圖妨害台灣民主發展。美國在台協會主席莫健（James F. Moriarty）更直指，外在勢力透過輿論風向、不實訊息，試圖改變台灣選舉結果，對台灣相當危險。

確實，中國是獨裁國家，尤其習近平修憲取消任期限制後，世界更加體認到中國獨裁宛如帝制，獨裁暴政直接反映在香港反送中運動上，黑警血腥鎮壓民眾，殘害數條人命，香港青年犧牲生命仍無力對抗暴政！習近平宣稱九二共識即「一國兩制」，中國併吞台灣犯意明確，台灣豈能沒有「民主防衛」機制？

全球民主國家紛紛以法律防衛中國或獨裁國家的干預，台灣更直接面對中國的網路、媒體及代理政客等各面向滲透，當然更有立法的必要，外國代理人登記制度在美國、澳洲都有立法，台灣自應接軌國際、防衛民主。

（作者為律師，北社副社長）

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