自由廣場》在澳洲感受「紅色教會」

◎ 張經偉

週日，筆者參加澳洲一場「普通話」的團契，主題為親子關係。宣教士分享聖經經文「兒女是耶和華所賜的產業」（詩篇127:3）之後，話鋒一轉，說道：「所以，我們為人父母，其實是在幫上帝顧兒女、要能對上帝交代的（到此筆者很同意）。現在我們看到香港的情形……其實我們該質問的，是那些孩子的父母，你們有盡到教養兒女的責任嗎？怎麼沒告訴孩子們，我們都該是中國人呢？（到此筆者已開始求主垂憐）。」

儘管中國的教會受到紅色黨國染指，已多有耳聞，然而這裡可是澳大利亞，一個立基於古典自由主義的英語系國家。更甚至，同一間教會的英語團契，兩週前還在為香港受苦受難的人們祈禱。如此的「愛國聚會」內容，很明顯，完全是該宣教士（尚且還稱其為宣教士）自行選擇而生的產物。翻遍新約舊約，也找不到哪一段在告訴讀者：你們都該是中國人。倒是找得到耶穌有句「我的國不屬於這個世界」（約翰福音18:36）。

號稱是基督徒的人，居然不是悲憫反送中事件裡掙扎、受痛的靈魂，而是著眼於「我們都該是中國人」這般屬土不屬靈的事物。筆者彷彿聽見，圖特摩斯、拉美西斯等法老王，見習近平而自嘆弗如的聲響，在帝王谷中的墓室之間陣陣迴盪。原來，要阻止約瑟、摩西或任何想逃出埃及的人，比起大動干戈更有力的方法，是開始宣稱：我們都該是埃及人、尼羅河孕育我們的生命不能忘本、頭破血流也要當埃及人才是神的道（這部分還確實符合古埃及的世界觀，只是那主神長著鷹隼的頭）。

回望在台灣故鄉聚會過的各教會，絕大部分對政治議題不太熱中。以古典自由主義傳統來說，人性的微小與軟弱，本就是可以理解、甚至該被法律保障的事情。面對染紅街頭的流血衝突，選擇關緊教堂門窗閃躲之倒也就罷。然而，選擇敞開大門恭迎黨國染紅聚會內容，各位主內的弟兄姊妹，這豈不是褻瀆聖殿？豈能讓它在台灣發生？

（作者在澳洲打工旅遊，清大歷史碩士）

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