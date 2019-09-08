自由廣場》論文公開是作者的權益與選擇

◎ 張惠博

數月以來，蔡總統博士學位的討論從未停歇，也有相當比例的閱聽大眾並不接受缺乏充分證據的指控，甚且，蔡總統也已提告，捍衛名譽。

依一般學術慣例，學位至少涉及三個環節：是否通過論文口試？有沒有畢業證書？論文是否公開？表面上是三個問題，然而，雖蔡總統是在英國取得博士學位，若論文也曾在國內公開，其它問題就不攻自破，當不會是問題。

因此，只要在國內公開，不論內容與現在的政治時空多有不同，都不宜妄加批判，畢竟，一九八四年還是戒嚴時期，國內外局勢的演變，實屬難料也難以預知。甚且，當年的博士論文，其主題應是針對經貿，政治、兩岸關係或相關議題的論述，也只是論文的一部份，但皆有瞬息萬變的可能。

筆者服務的大學，將每一位同仁的最高學位著作和所有發表的期刊論文皆按學院、學系、姓氏等順序，開闢專區公開陳列，閱覽至為方便。所以，論文公開有很多的管道與機會，利應也遠大於弊。

蔡總統早在三十六年前即獲得博士學位，返國後，論文應在國內公開過，必然也贏得許多讚賞，同時，也據以辦理大學教師升等，惟，知道的人可能多屬同領域的人，且距今年代已久遠，有機會參閱總統博士論文者，可能更少。今遭逢頻繁的紛擾報導，除循司法途徑外，當可如蔡總統偶爾也經由網路，客串起英文老師的模式，饒富趣味效果奇佳。若能再次重現當年的論文，並暢談國外求學與論文研究的歷程，必能贏得更多的尊敬與掌聲，也能中止沒有必要的討論。

另外，就美國大學的博士論文而言，為了研究之需，常經由圖書館的館際合作借閱到其他大學的博士論文。因一般的學術期刊論文雖較為精練，且經專家嚴格審查，內容水準較高，謬誤也較少，但受到篇幅限制，有時無法窺其究竟。博士論文則無此限制，內容詳盡，雖偶有錯誤，但因是作者一生中首次的重大研究與發表，可謂瑕不掩瑜。因此，前人的博士論文，是所有做博士論文研究的人，必讀的參考資料。在討論蔡總統的博士論文或博士學位之際，提供前述的學界通例與規準，盼望學位議題早日撥雲見日。

（作者為彰化師範大學前校長）

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