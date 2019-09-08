自由廣場》柯韓一個樣

◎ 秦靖

當全台灣有六十三％的民眾不信任韓國瑜，他所說過的「追蹤器」、「鳳走雞來」等無知或歧視的言論成為秀下限的典型時，筆者想問柯文哲，您每天為了搏媒體版面四處放砲，連林志玲懷孕、朱立倫熟識ＣＩＡ、ＡＩＴ某人說沒有叫台灣買M1戰車等事情也信口開河地拿出來蹭網路聲量，您的言行跟韓國瑜有何兩樣！無的放矢，口無遮攔，諸多言行不就證明「柯韓一個樣」嗎？

陳菊女士為台灣民主奮鬥、坐牢，藍營人士天天抹臭陳菊，挨告後紛紛道歉，柯文哲用身材嘲諷陳菊，可以襯托出自己的高尚嗎？

對於二○一四年支持白色力量的台灣選民而言，如今看著「柯韓一個樣」，實在是感慨萬千！

（作者為教育工作者，台南市民）

女性市民談柯市長

◎ 李月治

台北市長柯文哲日前在受訪時說：「陳菊是比較肥的韓國瑜。」遭外界質疑失言，導致臉書一波退讚潮，按讚數跌破兩百萬。但柯市長否認失言，拒不向陳菊道歉，還辯稱是情緒蓋過理智。

柯Ｐ屢屢發表公然歧視女性的言論，身為台北市的女性市民，實在無言，也無法寄望柯市長對於台北市女權能夠平等對待。根據北市性平辦公室指出，柯市長於二○一四年就職至今，女權會共召開過十六次會議，柯只出席過六次，顯現柯市長多麼不重視及缺乏性平觀念，會屢屢發表公然歧視女性的言論，其來有自。

政治人物一言一行都被放大檢視，失言就是失言，該道歉就得道歉，不該再強詞奪理說什麼「對外科醫生來講，胖的、瘦的就是一個形容詞，如果『肥』字不可以用，乾脆國語字典將這個字取消。」字典作為一種工具書，當然要收納所有不管是褒義或貶義或中性的詞彙，按照柯市長的邏輯，那些不該輕易脫口而出，難登大雅之堂的詞彙，字典都該取消嗎？例如，高雄市長韓國瑜日前把移工稱作「雞」，引發歧視移工的爭議，難不成「雞」這個字也要從國語字典取消嗎？

拿女性的身材、外貌作為人身攻擊，是非常失格，缺乏修養的表現，網路上罵人「肥豬」或「死胖子」是會構成公然侮辱罪的。柯文哲說陳菊是「比較肥的韓國瑜」，其實和之前吳敦義「肥滋滋母豬」的歧視性說法如出一轍，這是赤裸裸的性別歧視，大男人沙文主義作祟。

想起日前返回故鄉，和闊別一年多的三姊見面，看到三姊胖了一圈，我不禁脫口而出：「妳怎麼變胖了？」三姊有些尷尬，也閃過一絲不易察覺的不悅，我知道自己說錯話了，其實我和三姊感情親密，平常在微信上我們無話不談、葷素不忌，但關乎一個女人的外貌形象，且是一個女人最忌諱的，說話還是需要拿捏分寸才不致傷人。

柯文哲歧視女性的言論不只這一樁，像是說「台北市已經進口了三十萬外籍新娘」，「日本女孩比較漂亮，因為都化妝好才出門，不像台灣有些女性同胞會直接上街嚇人」等等。失言了，一個道歉有這麼難嗎？硬拗、強詞奪理，不僅教壞小孩，也只會讓人更加反感罷了。

（作者為來台逾二十年的新住民，台北市民）

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