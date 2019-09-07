自由廣場》談柯P討厭外省人的投機心態

◎ 陳冠甫

台北市長柯文哲在廣播節目上稱「我還是墨綠，底色沒有改變」、「很討厭外省人」等言論，挨批是為獲取選舉利益，操弄省籍對立。各界抨擊撕裂社會，他四日趕緊改口強調「自己是最沒有省籍對立的人」、「該怎麼做就怎麼做」試圖滅火，但仍遭各界砲轟。

二○一四年台北市長選舉時，連勝文質疑柯文哲為「墨綠」，柯文哲回應：「可是你今天在講我是墨綠的時候，你是在撕裂這個社會，謀的是你個人的政治利益。」雖然連勝文當時企圖主打柯文哲與綠營關係，但並未碰觸敏感的省籍情結；如今柯文哲為搶回綠營支持的選票，不只再度重申「墨綠」，甚至對特定族群拋出「討厭」帶有歧視貶低的話語，展現自身與綠營的連結，卻不自知時空環境早已不同，落得「表錯情」的悲慘下場。

省籍問題牽涉甚廣，涉及歷史因素、社會結構、成長經驗等等。某種程度，確實曾為台灣民主歷程發展的一部分。而早年挑動省籍議題，激發族群危機意識仍能獲得選票，最讓人印象深刻的莫過於一九九四年台北市長選舉廣傳的「如果陳水扁當選台北市長，會把所有台北市的外省人統統趕到淡水河淹死」的流言，後來如此偏激的說法當然是不攻自破。

隨著民主教育的深化，省籍情結逐漸淡化，台灣成為多元社會，也不再有以往本省人、外省人的分類。尤其，近年來新住民的增加，也為多元族群注入新的活力。任何以先天無法改變條件所包裝的歧視，都應該被禁止跟譴責。此外還要透過向下扎根的教育、轉型正義，避免歷史的重蹈覆轍。絕對不是如柯文哲所說「現在好好的，管他過去幹什麼。」特別身居首都市長要職、黨主席的柯文哲，不斷為其政治利益，轉變角色背景，更是讓民眾不齒。不停改變自我認同的後果，自然是裡外不是人。從「墨綠」、「兩岸一家親」，再到現在的「討厭外省人」，大玩「政治分眾」做市場區隔的選票算盤，看似打得精，卻忽視了公民意識的提升，台灣早已走出省籍情結。冷飯熱炒族群意識，是看輕了民眾的政治智慧，繼續扮演伊索寓言裡的投機蝙蝠，勢必被各陣營支持者看破、唾棄！

（作者為臺北大學法律所碩士生，https://www.facebook.com/DefendTaiwansDemocracy/）

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