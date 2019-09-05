自由廣場》新疆人很幸福？

◎ 楊宗新

如果要選出一個近期國際能見度驟降最快的地區，新疆肯定榜上有名。也不過就在年初，當香港抗中運動尚未延燒、土耳其也持續為之抱不平之時，媒體上不時可見與新疆維權運動、再教育營有關報導，對比於今日的孤立無援，令人不勝唏噓！

同屬泛突厥語系後裔，土耳其對新疆的支持，向來不遺餘力。中共建政後，大量維族因唯恐遭打壓而流亡海外，除了周邊的伊斯蘭國家，距離遙遠的土耳其，也是一個選項。六○年代後，巴基斯坦、阿富汗拒絕再提供庇護，只有土耳其仍持續居住及工作協助。二○○三年土耳其現任總統艾爾段就任總理後，雖重視與中國日趨緊密的經貿往來，但在維族權利受迫害時，仍願仗義執言。然而在這半年來，隨著土耳其「親俄疏美」政策定調，終於連最後的出言相助也做不到了。

做為北約的一員，土耳其在冷戰時期位居對抗蘇聯的最前線，也是美國堅實的盟友。近年的敘利亞內戰，雙方因政策不同調，逐漸產生分歧：美國支持庫德族民兵對抗敘利亞政府軍，土耳其則唯恐境內庫德族坐大而力挺阿薩德政權。二○一八年中，美國加徵土耳其進口鋼鋁關稅，使後者陷入經濟危機；二○一九年初，土耳其拒絕美國的「愛國者反飛彈系統」，改採造價更低的俄羅斯「S-400系統」，美國以中止「F-35」戰機交易案報復，土耳其則揚言將向俄羅斯購買「SU-57」。

你來我往的交鋒，使土耳其與美國漸行漸遠，日後若全面換裝俄製武器，與北約的關係更將名存實亡。在這樣的態勢下，土耳其變得比過去更加依賴中國：首先，中、俄關係緊密，要選擇站在俄羅斯陣營，便得接受中國；其次，在去年的經濟危機中，歐盟無意相助，反倒是中國提供了大量借貸；再者，艾爾段的經濟政策係依賴投資大型工程以刺激經濟發展，與中國「一帶一路」的訴求不謀而合。

處於戰略十字路口的土耳其，如何確保現階段的安全與穩定，才是重要利益；相較下，無論是為了恢復昔日帝國光榮或是基於人道精神而聲援新疆，只是長遠利益。無怪乎艾爾段日前訪問北京，會說出「中國統治下的新疆人很幸福」這樣的話。

（作者為公務員）

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