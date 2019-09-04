自由廣場》「同學加油，一切小心」

從野百合看反送中

◎ 邱英智

一九九○年三月野百合學運，是五年級生的共同回憶。

當時約五千名學生「佔領」中正紀念堂，提出「解散國民大會」、「廢除臨時條款」、「召開國是會議」以及「政經改革時間表」四大訴求。

然而，當時剛解除戒嚴不久，還有很多人沒跟上時代腳步，社會輿論有不少聲音指責這些學生是「暴民」、「不好好上課」、「廢青」、「台獨」、「職業學生」等等，包括執政的國民黨黨內要求鎮壓的聲音不斷。

後來李登輝總統選擇與學生對話。他希望每個學校推選一位代表進總統府，對話過程全程錄影並在廣場播放。我記得當時坐在廣場上，看著螢幕上李登輝講著：「你們的理念我認同，但我們是法治國家，這些事情許多需要修法甚至修憲才能完成，這需要時間，請給我一點時間，我承諾完成…」（原文找不到，這是記憶中的大概內容）看完之後，我的第一個感覺是「該回家了」！

當晚，我們幾個台中上來的東海同學就決定回家。那麼晚了沒車，我們就進了二二八公園（當時叫新公園）附近館前路上的吉野家，叫了碗牛丼，吃完後在店內趴著睡了一晚。

後來台灣的民主進展雖然跌跌撞撞，但也算開花結果。這些「憤青」們，除了極少數踏入政壇繼續奮鬥以外，其餘大多數回到學校，繼續讀書或繼續耍廢、結婚生子、成家立業。三十年過去了，現在都已是中年大叔大嬸。當年指責他們的人，現在也是一同享受著民主的果實。

因此，最近每次看到網路留言指責香港「亂民、暴民、擾亂香港、毀了經濟…」，心裡都有一絲痛楚。不是被逼到牆角，誰願意三個月來頂著太陽忍著催淚瓦斯一再上街、一再被打被踹，然後被警察上銬逮捕？更會想起一九九○年三月抵達台北那晚，當我穿過封鎖線，走過鐵絲網縫隙、一個負責看守的憲兵身旁時，耳邊傳來輕輕的一句：「同學加油，一切小心。」

兩百萬香港人上街抗議，竟然換不來港府一步的退讓？這足足是五千人野百合的四百倍！坐下來對話有那麼難嗎？真正冥頑不靈該被指責的是誰不是很清楚嗎？

當香港人努力拆那堵牆時，一些台灣人不幫忙就算了，但是請不要在牆上再添一磚一石好嗎？

（作者為社會工作者，台中市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法