自由廣場》「廢核·再生」公投需要你

◎ 施信民

八月22日韓國瑜與其國政顧問團成員發表其能源政策，主張重啟核四，並當場簽署重啟核四公投案連署書，以實際行動支持該公投案。經濟部隨即表示，重啟核四費時耗錢且核廢料難處理，所以不可行；新北市長侯友宜則表示核四燃料已陸續運回美國，所以重啟核四是假議題；台北市長柯文哲則表示重啟核四的二個條件：人民同意、安全無虞；是廢話。

不過，就核四目前的狀況來說，重啟核四是有事實基礎的。2014年前行政院長江宜樺宣布核四停工封存，他強調是停工不是停建，未來是否裝填核子燃料運轉將以公投決定。至今，核四計畫並未廢止，核四廠仍矗立在鹽寮海邊，台電仍然編列預算維護其資產。如果重啟核四公投案在十月初送出符合門檻規定的連署書而成功立案，而政府在未來兩年內未廢止核四計畫的話，兩年後的八月底，全民就要就此議題投票。而萬一公投通過，政府就要重啟核四錢坑，台灣再添核災風險。

為了抗衡重啟核四公投案，並呈現反核民眾的聲音、匯集反核力量，台灣環境保護聯盟（環盟）提出了「廢核·再生」公投案，主張：廢止核四計畫，其廠址作為再生能源發電、觀光、研究、博物館等用途；如此可以利用其核能以外的電力設施和當地豐富的生態、文化、歷史、觀光等資源，使核四廠區轉型為具有發電、觀光、教育及文化功能的園區。這樣的轉型方案相信將能振興東北角觀光、繁榮地方，並帶給新北市轉型、再生、迎向非核未來的契機。此案目前正在連署階段，若能於十月初連署書送件截止日前成功送件，將能於兩年後交付全民公投，而若能通過，則可徹底解決核四的問題。

反核運動30多年的經驗顯示，國內外核電利益集團勢力非常龐大，要廢止危險的核四計畫，實非易事。

事實上，民進黨呼應環盟的要求曾兩次停建核四，但都沒有成功。第一次是1996年立法院在民進黨立委運作下，通過廢止所有核能電廠興建計畫決議案，但被行政院提出覆議而撤銷。第二次是2000年陳水扁當選總統後，行政院長張俊雄宣布停建核四，但立法院通過核四復工續建決議案，逼使陳總統妥協續建。

從歐美反核運動的經驗，我們認知到，許多國家以公民投票的直接民主方式決定核電政策，所以環盟一向主張將攸關人民生命財產安全的核四案交付人民公投決定。這就是為什麼貢寮鄉（1994/5/22）、台北縣（1994/11/27）、台北市（1996/3/23）、宜蘭縣（1998/12/5）在環盟以及核四公投促進會推動下舉辦過核四公投。這些公投結果都是反核四者居多數，但在公投法未立法且中央政府執意興建的情況下，反核民意並未被中央政府尊重；不過，這些公投活動擴大了反核群眾。

2003年底，立法院為了阻擋陳總統舉辦全國性核四公投，通過了嚴苛的「鳥籠」公民投票法。後續的地方性和全國性核四相關公投提案都被行政院公投審議委員會駁回。

2017年底立法院修法，廢除公投審議委員會，並降低公投案提案、連署、投票通過之門檻。今年環盟推動的「廢核·再生」公投提案，是台灣有公投法以來，首度進入「連署階段」的全國性「反核四」公投提案。這個提案延續以往的目標，希望以人民力量，促使政府作出廢止核四的決定。

當然，如果在九月底此案跨不過30萬人連署的門檻，而重啟核四案跨過的話，那廢止核四就更加困難了！

目前連署時間只剩一個月了。所以，請支持非核家園的朋友們，掌握最後的連署時間，花一點點時間連署，共同為打造一個沒有核災的未來盡一點心力。

（作者為台灣環境保護聯盟創會會長）

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