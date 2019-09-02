自由廣場》評北律、全聯會論爭

◎ 江榮祥

律師公會全聯會參加「兩岸和平發展法學論壇」，引爆與台北律師公會（下稱北律）間的論爭。筆者前文引用「英雄內戰」諷刺，尚隱喻大魔王「薩諾斯」在後虎視眈眈。

「習五條」倡議兩岸各「政黨」、「界別」推舉「代表性人士」，開展「民主協商」，就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排。所謂「界別」，參照中國人民政治協商會議的組成，係按社會各界等不同類別分配委員名額、進行編組、組織活動而設立的基本單元；香港立法會亦有「功能界別」，包含「法律業」；我國《憲法》本文也規定若干國大代表及立法委員自「職業團體」選出。全聯會係全國性律師「職業團體」，由理事長對外代表，合致前揭「界別」及「代表性人士」文義。

本屆論壇於七月十九日公告主題為「深化兩岸融合發展，保障台胞合法權益」，議題包含：兩岸關係和平發展法制化建構、兩岸融合發展法治保障、惠台政策措施與涉台立法完善…等「推動兩岸關係和平發展」的「制度性安排」，形同開展「民主協商」前的預備會議。然而，全聯會接獲邀請函即循例辦理，於七月二十日開常務理事會時，理事長僅提議追認撥款支付增加公務參訪代表人數機票費用（食宿由對岸招待），似未實質討論兩岸政情變遷及論壇議題，即付決議通過。

論壇期間，國台辦主任劉結一與學者尹寶虎、李曉兵、田飛龍、祝捷、段磊等人發言挑釁：「兩岸和平發展」屬階段性工具價值，須為目標價值「國家統一」服務；民進黨政府破壞兩岸關係，是與兩岸同胞為敵；「民主協商」是對台灣以制度打壓兩岸交往的替代性路徑；暫停個人遊是對蔡英文當局打「香港牌」的正當反擊；統一後，難讓台灣保留軍隊，並由中央規劃監督觀念轉型與國家認同教育。全聯會高層出席此等國際外交場合，負有維護國格與保持律師職業品位的義務，難道只能行使「國際禮儀」，連喊一聲「異議あり」的勇氣也無？

筆者並不認同北律指責全聯會配合統戰之說，只認為全聯會始終在「狀況外」，一開始就應拒絕受邀，故須問責主事者是否無虧於忠實勤勉義務？謹建請全聯會進行內部調查，釐清事實經過及責任歸屬，並研訂處理涉中事務的準則與程序，防範統戰威脅。

（作者為執業律師、民間司法改革基金會執行委員）

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