自由廣場》週五開學後遺症

◎ 李嘉賢

週五是新學年度國中小統一的開學日，但是隨著家庭型態與消費意識的改變，不少家長發現「孩子僅上了一天課之後又要放週休兩天假」似乎不符「成本」，所以索性就幫孩子請假，安排全家出遊的行程。又以都會區、社經地位較高的家長為多。這樣的思維雖然不能說完全是錯誤的，但是起碼會產生兩項後遺症：

首先，學校的各項教學活動都是相當緊湊的，諸如：暑假作業的繳交、新學期教科書的發放、各項學籍資料的調查、學校宣導事項與表單的分發等等，都是在開學日當天必須要完成的工作。當選擇請假的學生人數增加，這些表定的工作勢必就得往後延宕，影響到接下來的其他教學活動與課程安排。

其次，家長選擇讓孩子多放一天假而非直接面對學習挑戰的時候，這樣的態度也會間接影響到孩子，讓孩子以為按時到校學習不是很重要的事情，更會使孩子誤以為玩樂的價值是優先於學習的。而這兩種心態一旦萌生於孩子心中，對於孩子的整體學習與未來發展都是相當不利的。

週五開學有這兩大後遺症，但是冀望家長改變既有的思維又有其難度，如此一來，或許唯有負責決策的教育部懂得彈性變通，盡量避開週五開學這種尷尬的狀況，讓家長可以安心地安排完整的假期活動，而學生也不會學到錯誤的價值觀。

（作者為國小教師，嘉義市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法