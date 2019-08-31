自由廣場》婦人之仁在年金改革行不通

◎ 劉振乾

各國年金改革，舉阿根廷、巴西、希臘為例，其共同點有三。首先都是在國會議員就職後約一個月就向國會提出法案，雷厲風行爭取時效，且在支持度仍高時民氣可用。其次則為執政黨均未掌握國會內之多數。再者改革後之替代率約在五十％。

婦人之仁在政治上行不通。巴西的波爾索納羅總統，下院議席五百一十三人，執政黨（PSL）僅有五十五席，而上院（共八十一席）PSL則僅有四席而已。年金改革需要修憲，因此上下院都要有五分之三的贊成才能通過。為了國家前途，戴上鋼盔仍須奮力一搏。

二○一五年十月阿根廷馬克力（Macri）總統五十一．三四％得票率險勝，對於勞工可能大為反彈之補助金縮水以及全民有關的年金改革等都暫緩，等到二○一七年十月國會上下兩院選舉，執政黨Cambiemos大勝，在下院獲得一百零七席（過半數為一百二十九席），比選前多出二十一席。因此打鐵趁熱，當年十二月十日國會議員就任，十二月十九日就在國會通過年金改革案。只有九天就三讀通過，且是執政黨未過半情形下。

正視台灣希臘化的危機。二○一七年希臘年金接受者聯合會的副會長索發沃斯批判政府：「年金到現在已經平均削減五到六成。銀髮族已是忍無可忍。」執政黨「急進左派聯合」正面臨考驗，因為支持率雖降到十％左右，但是為了國家前途，不得不進行改革。二○一七年五月十八日改革方案在國會過關。

從希臘看台灣，如果放任年改翻盤，我們既沒有類似歐盟的「富爸爸」支援，到時真的求助無門，叫苦連天。歐盟對於希臘的金融支援於二○一八年八月二十日結束。歷經三次的支援，總共實際融資兩千七百三十七億歐元。

國民黨再度班師回朝的代價國人要慎重考慮。現職的軍公教更要小心，因為這對各位有百害而無一利。

（作者為退休工程師，台北市民）

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