自由廣場》母語保存 聽說讀寫

◎ 臧汀生

主張母語復健時，卻強制口語書寫規範化，這樣好嗎？倘若因為大眾習於「唯一」的規範用字，從而自願或被迫拋棄規範字以外的其他「母語方音」，豈非與「母語復健」的宗旨背道而馳？如果說唯我獨尊的國語政策是暴政，那麼將具有地方特色的方音，統一規範在規劃者儼然的強制下，不也是「暴政」嗎？如：甲「與」乙的台語各地母語「方音」有：kiau7嬌, tsham參, ham含, tham探, kam鑑, kah甲, kang降仝, hang巷, tang凍…。結果某電視台卻將教育部公布的「建議字」一概視為「規範字」，只許使用「仝（kang）」（以上標音的聲調因涉及前位變調的方音之別，遂予以省略）。

回顧原民台與客家台分別曾於開播之初使用羅馬字母（原）與客語字做為旁白字幕，結果原本對其母語的聽力甚感困難者，因為看不懂字幕，遂完全無從藉由語意的了解，輔助其語言的學習；於是該兩台隨即絕大部分改為大眾視而知意的華文，以本人為例，便也因此邊看邊做筆記，樂在其中而學到了少許的原民語及客家語的詞彙。

真懷疑，明明借鑒在前，何以非要把台語母語的復健訴諸於台語書寫的用字呢？難道營造個人或社團在台語書寫的考古、規劃、書寫的能力與地位，比台語的充分保存與發展更重要嗎？「專家」們可曾自問，在威權的語文暴政下，其如今仍然能夠保有足以成為專家的台語能力，究竟是來自語言「聽」「說」的環境，或是教導其「讀」「寫」的字典詞典呢？羅馬、印度、中國……古文獻不是完整保存嗎？然而他們當時的語言如今安在呢？

（作者為靜宜大學中文系教授）

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