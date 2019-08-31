自由廣場》「碰撞」出來的羈押問題

◎ 吳景欽

汐止分局警員薛定岳，因攔查不法車輛，遭王姓男子碰撞身亡，王男並因此逃逸。之後遭逮捕，酒測值為零，但懷疑為毒駕，已採尿液送驗。而檢察官諭令五萬元交保，卻因無財力，改以限制住居取代，引起家屬與警界的不滿。只是檢察官向法院聲押，真是必要手段嗎？

依據刑法第一八五條之三第二項前段，因吸毒不能安全駕駛致人於死者，處三到十年有期徒刑，若肇事逃逸，依刑法第一八五條之四，還要再處一到七年有期徒刑。甚至在警察為盤查時，故意對其衝撞因而致人於死，依據刑法第一三五條第三項前段，可處無期徒刑或七年以上有期徒刑。故此次王姓男子的行為，既挑戰公權力，所涉刑法也屬嚴重，對其羈押，似理所當然。

惟根據大法官釋字第六六五號解釋之意旨，因羈押是最嚴厲的強制處分，致必須遵守所謂慎押原則，且基於無罪推定，羈押也不能是先行刑罰的手段，其目的僅能為保全被告或證據。故即便所犯屬死刑、無期徒刑或最輕本刑五年以上有期徒刑之重罪，依據刑事訴訟法第一○一條第一項第三款，也必須有相當理由認為有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者，才能啟動羈押程序。

故於此次事件，雖被告所涉嫌者，有五年以上有期徒刑之重罪，但因目前仍處於偵查階段，未來是否真會被判以重罪，實屬未知，仍應看其是否有逃亡或湮滅證據之虞。由於檢方認為被告傳喚皆有到場，且相關證據也已扣押，就無聲押之必要，而改以保釋來替代。

也因此，檢方不向法院聲請羈押，或許不符合大眾期待，卻符合現行法制與司法保障人權的精神。只是該檢討的是，對於防止被告逃亡，光以保釋金為保證，實又涉及金額高低與被告財力，致處於不確定性之狀態。雖刑事訴訟法還規定有限制住居、限制出境，但此等要求被告按時至警察機關報到的手段，仍存有諸多監控之漏洞。

而今年六月刑事訴訟法修正，於刑事訴訟法第一一六條之二第一項，雖增加施以電子監控的防逃措施，但因法條僅限於法官停止羈押的替代手段，檢察官自無權為此決定，也成為須檢討的對象與課題。

（作者為真理大學法律系所副教授兼刑事法研究中心主任）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法