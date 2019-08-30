自由廣場》我們與惡的處境

◎ 沈政男

本屆金鐘獎提名揭曉，描述精神病患病情與隨機殺人事件的電視劇《我們與惡的距離》，得到十四項提名，而在此同時，發生於數月前的台鐵殺警案兇嫌，也由檢察官以殺人罪起訴，並且檢察官證實兇嫌罹患思覺失調症，這就不禁讓人反思，我們與惡的距離是更近還是更遠了一些？

檢察官雖然知道兇嫌曾因思覺失調症就診數年，卻又在審理案件時，因為「並無語無倫次」，而未曾安排精神鑑定，顯然對思覺失調症十分陌生。須知罹患思覺失調症的病人，有些會語無倫次，有些不會，而是以幻覺與妄想為主要症狀，並且只要不觸及幻覺與妄想內容，在一般社交會談裡未必看得出來精神狀態有所異常。其實以殺人罪這樣的重刑案來說，只要兇嫌有重大精神病就診史，在審理過程裡就應常規式安排精神鑑定，讓專家來協助釐清犯案當時精神狀態，才能做到毋枉毋縱。

起訴書說，台鐵殺警兇嫌曾因思覺失調症就診數年，但兩年前中斷以後就沒再回診，並且案發前早已多疑警戒，而隨身帶刀，這就不免讓人困惑，當兇嫌中斷治療之時，有沒有及時的補救措施，可以讓他回歸醫療？現有機制是這樣：若曾住院，出院後通常會由衛生局繼續訪視，但若只是門診，那就只能由家屬監督與照顧了。《與惡》就生動演出了思覺失調症家屬心力交瘁，以及精神病患被排斥的窘境，而台鐵殺警兇嫌的家屬，是否也陷入了這樣的深淵？現有精神醫療體系還可以怎樣幫助他們？

《與惡》探討的另一個主題是媒體對這類案件的嗜血報導，但台鐵殺警案發生後，媒體除了訪問兇嫌妻子以外，並未繼續挖掘隱私或跟蹤，而社會大眾也沒有像劇中所演那樣獵殺無辜家屬，這是值得慶幸之處。

《與惡》的最大貢獻是讓廣大觀眾更加認識精神病及患者與家屬的處境，但從台鐵殺警案可知，還有更多值得努力之處。事實上當兇嫌因為拒絕驗票而在列車上失控咆哮之時，隨車工作人員應當警覺到，兇嫌的精神狀態可能已達失控邊緣，隨時有暴力發生的危險，應對上必須更加謹慎，不必為了一張車票而在狹窄的車廂裡進行強制處理。

（作者為醫師）

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