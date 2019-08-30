自由廣場》里長沒辦法過日子？

◎ 沈明正

韓國瑜再開政見支票，「里長應該要有固定薪水，不然沒辦法過日子」，要讓里長有責任義務也有待遇，否則「當官不帶長，放屁都不響」。里長應該要有固定薪水？這問題內政部討論已久，也辦理多場公聽會傾聽里長心聲，仍認為維持目前作法為宜。

里長是否應該要有薪水，事涉里長身分如何定位。根據「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」，里長為無給職，基於服務性質，並無薪水。所以，里長大部分都有自己的原有職業，只領事務費而不支薪。但在執行職務的時候，實務上需要承擔一些費用，因此，每月由鄉（鎮、市、區）公所編列四萬五千元事務費，還有基本的健康檢查和保險補助等。若依韓市長政見，讓里長領固定薪水，即是將里長身分定位為公務人員，則里長不能繼續原有本業，不可從事專職事業、兼職及兼營事業；並要負起專職、申報財產甚至課稅等義務。因此，支薪雖提供保障，但相對的責任義務也嚴密。

領固定薪水與不領固定薪水，也可視為是要尊嚴還是要保障的問題？哪個好呢？從歷次村（里）長定位相關問題公聽會就可看出端倪，大多數村（里）長都不贊成定位為有給職的公務員，領固定薪水見解。多數傾向將里長視為公職，將里長做的事視為地方性、調解性、服務性的工作，趨近於榮譽職。但是，多數里長提議依村里人口數提高四萬五千元事務費上限、補貼辦公處所租金、健全福利措施如發放三節慰問金等。這才是既有尊嚴又有保障的務實作法。

（作者為南台科技大學助理教授）

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