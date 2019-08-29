自由廣場》反送中 台灣的機會與風險

◎ 盛仰正

有鑑於香港反送中衝突情勢升高，加上美中貿易戰相互報復情緒高漲，川普日前呼籲美商生產基地撤出中國。加上日韓貿易戰前景不明的關係，預料美商在短期的生產供應鏈重組上，選擇遷廠至鄰近的台灣或東南亞可能性升高，台灣可望將因此獲得轉單及熱錢湧入投資設廠等利益。

美、日、英、法等民主國家皆高度關注香港反送中情勢之發展，國際輿論皆擔憂香港局勢最終變成中國官方出兵鎮壓演變成港版天安門事件，但對北京而言若繼續放任香港局勢惡化，恐將鼓舞疆獨、藏獨等其他區域獨立運動，進而導致中國國安危機，動搖共黨政權之穩固性。目前中國官方定調反送中示威為幾近恐怖主義的行為，故預料反送中緊張情勢若升高至完全無法掌控的情況下，加上美中貿易戰加劇而使香港完全喪失亞洲金融中心之經貿磁吸效益時，習近平為鞏固其權力，而訴諸內部團結砲口對外，香港版的天安門事件發生機率將大增。

台灣各界高度關切香港局勢之發展，並且提供示威群眾所需物資，日媒報導就此給予相當肯定。香港反送中的局勢發展，似乎也間接地拉抬蔡總統的民調支持率，顯見台灣目前多數民意反對一國兩制，美方亦樂見台灣多數民意繼續堅持民主自由路線。然而，為避免香港局勢惡化而引爆區域性的政經危機甚至軍事衝突，台灣當局應持續觀察香港反送中局勢後續發展，並與美、日等國共同擬定政經各項危機發生時之應變策略。

（作者為台北市台日經貿文化交流協會台美日關係研究中心執行長）

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