自由廣場》823 金馬和台澎綁在一起

◎ 陳儀深

今年的八二三以奇特的方式受到注意與紀念，連日來台灣媒體雖然有深淺不一的討論，但是就「史實」的揭露以及從台灣為主體的「史觀」而言，仍有值得國人知曉並思考之處。

首先，中共到底是真想拿下金門馬祖，或只是對於《中華民國與美利堅合眾國間共同防禦條約》（適用範圍只有台澎）的測試？若以五○年代舟山、海南相繼撤退的趨勢，中共對金馬應該是「能拿就拿」，以其攻勢之猛烈與持續，很難說是打假的；但當俞大維部長從金門輕傷回來、透過駐聯合國軍事代表團團長何世禮，向美方取得三年來不可得的「八吋榴砲」，九月十四日起分三批運往金門，蔣介石在九月十九日的日記中說：「此乃金門戰局最重大之關鍵」。除了巨砲發揮威力，八月空運來台的響尾蛇飛彈以及隨後撥交一百多架F-86戰機，也有輝煌戰果，換句話說，戰爭的經過顯示，美國和中華民國「同舟共濟」的程度，應該超乎毛澤東的意料之外。所以，後來中共之所以片面宣佈「雙日停火」長達廿年，以上軍事上的原因不可忽視。

其次，政治因素的決定性不亞於軍事。十月廿一日美國國務卿杜勒斯（John Foster Dulles,1888-1959）來台北與蔣介石進行三次會談，十月廿三日發表「蔣杜聯合公報」，其中承諾不憑藉武力反攻大陸，似是蔣介石的一種失敗或讓步，不過蔣也爭取到美國承認金馬等島嶼與「台灣防衛」密切相關。蔣在十月廿四日的日記中稱讚杜勒斯：「此老言語一絲不苟，思慮明澈而反應敏捷，殊為可佩。」十月廿五日星期六，蔣介石就帶著武、勇二孫，去日月潭度假了。

歷史上金門馬祖本是中國領土的一部分，不同於台澎曾經「永久割讓」給日本、必須面對二戰後殖民地歸屬的國際處置，不過，當中共使用武力，美國為了協助保衛台澎，遂藉著國會的《台灣決議案》把防禦範圍擴及金馬，九月四日杜勒斯還說：「不論台灣或金門、馬祖等島嶼，過去從來沒有受過中共的管轄。自第二次世界大戰結束以來，在十三年的時期內，這些地方一直在自由中國即中華民國管轄之下。」可見「從來沒有受過中共的管轄」，也是金馬得以和台澎「綁」在一起的理據。

根據美國國家安全會議在一九五八年四月的報告，中華民國的軍隊老化，好在充員兵（young Taiwanese）的加入使得平均年齡降為廿六歲，軍中大約有三分之一是台灣人；就金門而言，當時駐軍大約有四分之一是台灣籍的充員兵，顯示台灣人確實參與了這場戰爭。所謂中華民國在台灣，所謂台澎金馬命運共同體，應是在這些歷史運會中形成的。

（作者為國史館館長）

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