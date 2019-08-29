自由廣場》唉 劉老師們

◎ 張經偉

音樂製作人劉家昌老師，日前在臉書發表大篇幅挺韓言論：自述早年人生如何因為共產黨追殺而顛沛流離、最後自己選擇支持韓國瑜。邏輯上看來，這簡直是天方夜譚、甚至是聊齋誌異：共產黨害你一生，然後你支持一個進中聯辦的候選人？然而，若從「情感」上看，即可明白「劉老師們」的講話脈絡，以及探尋見招拆招之方。

筆者也算是眷村第三代。在家族、鄰居的許多長者身上，都多少能聽聞劉老師之音符：我們年輕時力抗共匪、現在國民黨跪共了我們還是要投、怎麼樣做晚輩的講話態度好一點…或許，劉老師們其實是要「情緒勒索」：我用年輕歲月（為你們）付出這麼多，你們如今怎可讓我不悅？簡直忘恩負義！所以我支持同樣被你們討厭的韓國瑜，是為反擊！

休謨說過：「理性是，同時也應該只能是熱情的奴僕」。對話訴諸情緒，筆者以為這本身並無對錯。正因為是情緒式的言論，所以若想以理性邏輯的方法破解之，或許也是另一種極端不理性。當初馬英九的那句「你不是見到了嗎」殷鑑不遠：馬現身回答哭著說見不到總統的災民這樣一句話，其實純就邏輯而言並無筆誤。然而情感上來看，完全在踐踏人心。

因此筆者並不同意對於劉老師們過多的嘲諷，那樣不但不會讓他們自我反思，甚至可能把他們鍛造成愈來愈鐵的韓粉：即使韓國瑜倒台，他們對於台灣新世代的嚴重隔閡感，也必再催生出趙國瑜、魏國瑜、晉國瑜…。

更好的做法，應該是同樣動之以情：對他們年輕時的努力說一聲謝謝，強調自己也相當敬愛他們，必要時陪他們歡唱一下《中華民國頌》之類的經典老歌（這些應該不難做到，自己家裡、鄰里的長輩，總是有些感情）。也許這依然無法讓劉老師們放棄投韓，但至少能夠化解對立，已經是一大助益。畢竟，共產黨最擅長的戰術，就是激化敵方內部的矛盾之後見縫插針。台灣的族群、階級、世代…關係愈良好，愈是不利於共產黨的滲透戰。

（作者為清大歷史所碩士、澳洲打工旅遊者）

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