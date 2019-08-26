自由共和國》王泰捷／我始終冀望著中國的下一代

王泰捷／民宿業者

關於這次中共突然阻擋自由行一事，那天雖然在外面跑了一天，但看到新聞心中有些感慨，感慨的不是市場消逝問題，而是其實自由行才是最真切能讓兩岸產生交流的機會，不是錢，不是酒，不是買辦，更不是只出機票錢就讓你去某省玩個幾天幾夜的統一促進團。

其實來台自由行的陸客水準很高，而且容易交流也很能感受台灣的民主，可以引發他們開始思考的機會，我覺得中共擋的不單是台灣經濟，也在懲罰那些開始懂民主的人。其實做過民宿或背包客棧的人，應該或多或少都接觸過這類的人，我相信也有人跟我一樣感到惋惜，但惋惜的不是這個市場不見，而是看到對岸青年在台灣感受到一切的機會，就這樣被中止掉了。

經營民宿的時候接待了一位來自廣州的交換生，他很熱情，於是我們變成了朋友，半年後他回到了中國，透過微信跟我說，雖然只待了半年，但他非常想念台灣，中國號稱幾千年留下的「美德」，他在中國看不見，但是在台灣他徹底的感受到了，他認為如果中國人理當該有這些美德，那可能只有台灣人有資格自稱中國人，那一場文革，改變真的太大了。

還有一位也是來自廣州的大學生，雖然也離開台灣了，但她藉著讀書名義在台灣待了六年，我從第一年經營民宿接到她後，從一開始對我們之間的文化差異感到詫異（其實只是用詞上的不同），到第六年已經熟到可以碎念她所提出來的各種疑問或類似生活白癡的問題，她有天環島到了台東，問我說：「台東哪裡才可以體會到真正部落的生活？」我說：「南橫，妳騎到南橫入口隨便攔一輛貨車，上去利稻部落看看吧！」原本只是想讓她有徹底的感受，殊不知後來她真的做了，也上去了（上圖），而且部落的大家都拍打餵食，有酒喝、有肉吃、還有全區的無線網路，這孩子算是個奇葩，這些年她不知道究竟來了多少次，連媽媽來台灣都丟到我們民宿放生，還記得她曾俏皮地用台語跟我說：「挖喜逮丸郎。」

好啦！我認同妳了，祝妳不用回祖國，不然回去就當心了。

最後一位，是我第一年經營民宿，不知怎麼會訂到我家民宿的北京客人，我們一開始的交流不多，但後來了解他們的行程後，發現從綠島回來到車站發車的時間太短，而且那個時間他們一定會很餓，卻沒時間買東西吃，於是我自告奮勇說要幫他們買便當，為了我答應要送去車站的兩個便當，只剩三分鐘就要發車，他依然站在車站門口等我，最後他說：「因為我信你，就像你要相信我還會再來一樣！」

這位北京客人也是最努力翻牆跟我交流新聞資訊的人，我們從同婚、韓導、新疆維穩、美中貿易戰、旺中集團北京官方宣傳、資訊圖片文字遮蔽、武漢焚化廠抗議事件、陝西紅色教育、香港反送中、黃智賢到底吃了什麼藥、維博公眾號封號、社會信用制度、湖南爆炸、華南水災、境外代理人法案，到這次的自由行被停的事件，他說：「我女友成天問，我會不會有天被抓起來，我們有些愛研究哲學、政治的群組，群主說鑒於情勢緊張暫時解散，因為感覺到自己或是群組裡的人安全受到威脅。」

最後他說了：「習慣自由行的人，才容易明白很多事。」

所以我才說我感到惋惜，中共以商逼政的老路，看似想懲罰沒有再給他「信到」的蔡政府，但其實更懲罰的是中國新一代，因為台灣對他們而言，不只是一個觀光的國家，而是充滿「感受」的地方，我討厭共產黨，但非常喜歡自由行的中國人。

前幾天載人去車站時去附近7-ELEVEN買包菸，門口一對操著口音的自由行情侶在對話著，我看著他們一度想跟他們說一句：「以後有機會歡迎再來台灣。」後來作罷了，因為他們可能跟我北京朋友的蘭嶼行一樣，遙遙無期。

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