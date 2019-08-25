自由廣場》「香港之路」人鏈現場

◎ 葛雋

八二三晚上，我成為長達六十公里、二十萬人參與的「香港之路」手牽手人鏈活動的一份子。

吃完晚飯，換上黑衫，戴上黑帽，坐港鐵來到了美孚站，按指示在Ａ出口集合。時針指到七點，路口已水洩不通。

八二三「香港之路」人鏈示威，一直不被看好。原因在於非白天，又非週末週日，估計參與者會很少。有人在網上搞報名統計，願意出席者寥寥無幾。還有知名的時事評論員也預言，是日活動搞不好變「示弱」，成為港共嘲笑反送中話題。

我倒是覺得「八二三之夜」一定不會少人。因為政府對「五大訴求」至今一項都未回應。因為香港人心中的那堆怒火一直在熊熊燃燒且越燒越旺。集會示威不關白天黑夜，也與是否週末週日無關。試想想，當火燒眉毛的大事發生時，還有誰會計較自己的休閒時間被示威活動佔用？

更重要的是，香港人知道要打贏這場仗，一定要尋求國際社會的關注和支持。三十年前，蘇聯帝國搖搖欲墜，波羅的海沿岸三個蘇聯加盟共和國寫下了歷史：八月二十三日，二百萬愛沙尼亞人、立陶宛人和拉脫維亞人，組成總長度超過六百公里望之不盡的人鏈，要求獨立，這便是著名的「波羅的海之路」。我們唯有利用一切機會和機遇，爭取民主國家的支援，香港人也有自己的「香港之路」。我們也知道，我們的敵人最怕的就是自己被國際社會孤立、冷待和敵視。

七時三十分，集結的人群兵分三路，在義工的帶領下，排成單字人龍分頭向遠方延伸擴散。饒有趣味的是，人龍走走停停，一會兒停下，只見後面的人邊揮手邊喊叫：「後退，後退！」過了一會兒，又有前面的人高舉雙手揮舞，同時大叫：「請往前，往前！」當有人傳遞指令時，身高六呎的我充分發揮了作用——及時揮動自己的雙手，成為一座「人肉燈塔」。

當人鏈成形後，我們開始呼喊口號。「香港人，加油！」「五大訴求，缺一不可！」「光復香港，時代革命！」⋯⋯口號聲此起彼落，蔚為壯觀。與此同時，附近有不少的義工來回穿梭。有人傳遞文宣品，其中印有各國的國旗，及不同國家的文字標語。有人拍攝，有人送蒸餾水，還有人傳遞指示：十五分時亮手機燈，四十分時唱「海闊天空」⋯⋯。

在我身邊一左一右的都是青年男生，看上去二十五、六。拉著他們滲透汗水的手，感到青春的血液好像也流入自己的血管。

我告訴他們：「和你們一起，我覺得自己也年輕了。」

左手邊男孩子怯生生地問我：「叔叔多大年紀了？」

「六十七。」我不敢倚老賣老，因為不遠的地方，有一位長者自豪地表示，雖然今年七十三了，但這樣重要的活動，怎可以不出席？

青年握著我的手，向我說「謝謝」。「不，」我對他說，「香港應該感謝你們！你們付出的太多太多！」

我打開手機，網上傳來獅子山上的人鏈燈光，原來我們的人鏈，竟然延伸到香港的「精神支柱」獅子山上！

忙不迭把這一璀璨奪目的畫面和身旁人分享，黑暗中，我看到了他們雙眼閃爍著晶瑩的淚光。

八二三「香港之路」人鏈，是香港之光，是香港之道，是香港之心。

八二三「香港之路」人鏈，預示著老共之黯，老共之衰，老共之亡。

（作者為香港籍作家）

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