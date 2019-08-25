自由廣場》支持藍營青年反共論述

◎ 宋磊

還不到三十歲的國民黨籍台北市議員徐巧芯，曾經擔任國民黨青年團總團長，以及歷任馬英九、朱立倫、郝龍斌辦公室發言人職務。她發聲挺香港反送中，遭韓粉劉家昌痛批「吃裡扒外」。徐巧芯上週續在臉書發文回應「正藍國民黨應該是支持港人爭取自由法治，共產黨才是完全反對反送中。我加入的是國民黨，不是共產黨。」令人深有感觸。

選舉將至，兩岸政策再度成為攻防焦點，也是檢驗藍綠兩大政黨的最佳時機。從香港反送中運動延燒至今，香港人無時無刻不籠罩在共產黨的淫威下，國民黨不但礙於表態，對於共產黨的態度仍然不夠強硬，特別是兩岸論述，至今仍在堅持「九二共識、一中各表」的原則。

今年初，中國主席習近平特別定調兩岸的未來必須在「一中原則」下執行「台灣方案」的統治策略，不但打臉國民黨的各表論述，從國內政治的角度來說，共產黨應為藍綠的共同敵人，然而至今仍未見國民黨高層對於共產黨群起撻伐，更別說為台灣主權利益發聲。

從國內的政治角度來說，藍綠競爭乃為常態，政策的辯論更應是台灣主流社會的意見，我們不但無法看見國民黨對於綠營的寬容，藍營高層更常藉著中國來打擊國內政敵，這不但是分化台灣，更是重創台灣的團結，曖昧的態度成為國民黨支持度仍然無法提升的主因。

更讓人無奈的是，香港正值「反送中」運動之際，竟有藍營高層子女公開表示力挺中國共產黨的邪惡行徑，不但是污辱台灣的國家尊嚴，更讓人質疑國民黨高層的心中究竟有無將台灣的主權放在首位。

本文認為，國民黨最大的對手並非民進黨，畢竟在國內藍綠的針鋒相對應為民主國家常態，但讓人遺憾的是國民黨常藉著兩岸議題抨擊民進黨的作為，殊不知該行為早已落入共產黨的伎倆，核心目標在於分化台灣內部團結，達到統戰之目的。

所幸在國民黨中的青年人士當中，仍有像徐巧芯等少數青年支持香港「反送中」運動，並秉持「親中反共」的原則來維護台灣主權，理性與中國交流，如今國民黨仍然要葬送在老一輩的人手上，忽略共產黨才是國民黨最大對手，二○二○大選將有再度落敗的可能！

（作者為中正大學戰略所碩士，嘉義市民）

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