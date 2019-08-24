自由廣場》韓國瑜忘了中國核電教訓

◎ 李界木

韓國瑜第一政見是復建核四想冷飯熱炒，可是卻沒有火力，致使飯不熱反而餿了！

韓國瑜當年在北京讀書時，適逢中國燃煤電廠污染嚴重，為了解決缺電，大肆建造核電廠。到了二○○九年，還誇口說要比當初（一九八○年代）建多出十倍。可是，日本福島事故之後，中國卻沒有一家核電廠動土，且為提高氣體冷卻系統設置，以保護反應爐的規定，卻使得十八間核電廠關閉。官方為了找下台階，現在新規定，新建核電廠要在當地舉行公聽會。除了安全考量外，中國更有二大原因中止建廠：一是，他們跟西方國家一樣，認為核電技術太昂貴，投資風險高，人民對核電失去信心，公眾不要它；另一是，他們發現太陽能和風力發電的電價下降，比新建核電廠便宜二十％的事實。中國古訓「己所不欲，勿施於人」，可是中國自建的華龍一號，卻要輸出巴基斯坦，這種心態跟核四復建有何不同？

義大利已於二○一一年不再建核電廠；德國到二○二二年要關閉所有核電廠：美國不再建核電廠，且有些核電廠關閉，因已競爭不了油頁岩的開發。微軟老闆比爾蓋茲投資新小型核電爐（傳統的是1000MW，小型是60MW），這樣可省錢，減少對環境和財政的風險。但大多數專家仍認為新技術還是無法避免過去的錯誤，核廢料仍然無解。核熔爐比較可被接受，因它的短命重氫廢料不會發生嚴重危害。可是雷聲大，卻遲不下雨來！

台灣四面環海，可以百分之百由再生能源供電。太陽能發電和風力發電，可由既定供應二十％，再提至三十％。但囿於陸地有限，宜向海發展。先建一座相等核四發電量的深層海水溫差電廠；另建一座地熱發電廠（包括深、淺層）；再建一座洋流（黑潮）電廠。三座新廠完成後，台灣可年增三六○○億度電力，且可作基載電力（目前全台最大年發電量是四○四八億度）。據專家估計，台灣海洋及地熱發電的潛力，超過核四廠供電量十四倍以上。何需再復建惱人的核四？台灣怎會缺電？

（作者為環境科學研究者）

張善政「張飛打岳飛」？

◎ 陳逸南

自由時報二十三日報導，關於核廢料，張善政說他當行政院長任內，台電已報了一個預算案到行政院，計畫把核廢料送到法國去做精煉，做濃縮減量，這樣比較好處理，是永久性的處理。

我們發現，張前院長的說法恐有「張飛打岳飛」之嫌。因為台灣核電廠採用美國「一次通過」燃料循環技術，其與法國「MOX燃料循環」技術不同。

《新型核能技術—概念、應用與前景》周志偉編著，第80~81頁指出，為了防止核擴散，到目前為止美國核電廠的燃料循環技術一直堅持「一次通過」的技術路線，就是對從核電廠反應爐取出的使用過的燃料棒（高階核廢料），不再進行分離和回收重金屬的後處理，而是經過適當長的冷卻後，用特殊的容器整體封裝後，再進行地質深埋處置。美國曾經提出建造猶卡山（Yucca Mountain）高階核廢料的最終處置場，結果失敗。

我們了解，「MOX燃料循環」是目前法國、日本等一些核電廠中嘗試採用的一種核燃料循環技術，就是把用過的低富集鈾燃料從核電廠反應爐取出，經冷卻一段時間後進行一次後處理，除去裂變產物和次要錒系元素並回收易裂變材料和可轉換材料，並將分離出的鈽（Pu）和鈾（U）重新送回燃料加工廠，製成MOX燃料。

長久以來，被喻為「拼裝車」的核四發電廠，如果啟用，其風險之高，是可想而知的。「封存核四」、「重啟核四」是嚴肅的課題，關係到北台灣居民生命、財產的安危，千萬要慎行其事，期盼政客們不要再噴口水了。

（作者為台灣北社科技環保組召集人）

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