社論》台美印太夥伴關係

川普十八日親自證實，批准售台六十六架F-16C/D Block 70戰機、七十五具奇異F110發動機和其他相關裝備，總金額八十億美元。而上個月初，國務院才批准軍售台灣一○八輛M1A2T戰車、二五○枚刺針短程防空飛彈等，總金額二十二億餘美元。美國除了軍艦通過台灣海峽常態化，對台軍售節奏更有彌補過去多年落差的味道，此一現象見證著美中台三角關係與周邊環境的變化，國人在歡迎之餘也當看清時勢、趨吉避凶。

一，川普說，這項軍售將帶來「很多錢和很多的工作機會」，美方也相信，在使用方面台灣會很負責任。川普，不愧美國優先主義者本色。猶記，川普接聽小英祝賀電話也稱，美國賣了數十億美元的軍事武器給台灣，難道我連一通台灣的祝賀電話都不能接？而鴻海赴美投資，川普也在白宮接見郭台銘。重點是，「在使用方面台灣會很負責任」的提醒，話說在先這不是一張空白政治支票，可以充當挑戰美國台海政策底線的武器。川普的主要用意仍在於，追加台灣防禦中國武嚇的能力，而非授予台灣挑釁中國的憑藉，不脫蔣介石時代的「中美共同防禦條約」精神。

二，中國要求美國立即取消該項軍售計畫，以及停止售台武器和軍事聯繫，並嗆聲「將根據形勢的發展採取必要的措施來維護自身利益」。龐皮歐則稱，「我們的行為符合美國過往的政策，我們只是履行我們對所有各方的承諾而已」。顯然，美中三個公報，以及台灣關係法，同時呈現的美國立場「美中建交是基於台灣前途將以和平方式決定這一期望」，已成川普政府因應中國全方位威脅台灣的硬道理。更何況，北京一再宣稱「中英聯合聲明」是過時無效的文件，這種自毀國際承諾的蠻幹作風，簡直是自我證實無意承擔大國責任。不妨說，連續兩個月的重大軍售案，最重要的推手正是習近平的中國夢。

三，中國和平統一路線出現變化，武力統一的論調時有所聞，對台軍事冒進可能性逐節上升。與此同時，美國認證北京去年底介入台灣選舉，企圖利用台灣的民主達到改變台海現狀的目的，一改過去與華府合作管理台海議題的態度。這種沒有煙硝的戰爭，披著和平的外衣，但高壓手段的超限戰，本質上依舊是「企圖以非和平方式來決定台灣的前途」。不要忘了，中國對台外交割喉戰，以及在國際組織霸凌台灣，幾乎到了川普政府容忍的上限。台灣之於美國，也持續向印太夥伴的角色轉移。

四，自由開放印太戰略持續舖陳，在南海、台海、東海遏阻中國霸權擴張，做為民主典範的台灣絕不能淪為第一塊倒下的骨牌。八月初退出中程核武條約的美國，表達要在亞洲部署陸基中程飛彈之後，川普宣布軍售台灣的同一天，美國也在加州試射一枚陸基中程飛彈。劍指何方，不言可喻。習近平一面用「一國兩制台灣方案」對台統戰，一面又用國家暴力讓香港的一國兩制名存實亡。捍衛民主台灣，替港人治港打氣，對美國而言具有戰略的相關性。朱立倫訪美時稱，國民黨的立場一向親美，但韓國瑜所謂的國防靠美國、市場靠中國，郭台銘所謂的美國靠不住、國防靠和平，則予人不同方向的想像。

五，軍售不是紅包，未必可以直接推論成理所當然支持小英或民進黨，但應可大膽假設為肯定維持現狀路線，避免採取傷害美國利益的挑釁北京躁進政策與舉動。二○二○的可能挑戰者，應該深入體會美國與台灣的國家利益交集，順應主流民意在美中之間選對邊，不應在國內對有利於台灣的政策為反對而反對，嘴巴上喊親美，卻或明或暗與北京的野狼共舞。

美中貿易戰戰線擴大，香港反送中、台灣軍售案，相繼納入兩個大國的總體戰，這就使得美中衝突能量持續積累。川普的自我角色認定：總該有誰去對付中國，這是一件總該有人去做的事，唯一的差別就是我在做。這種現實利益與理想價值交織的使命感，預示著明年底美國大選前，美中競爭關係不易恢復風平浪靜。換言之，二○二○這一仗，台灣除了內部的矛盾與爭議外，也恐難脫美中衝突的暴風圈，角逐各方必須提出能夠說服選民的總譜。否則，選戰主軸的設定，刻舟求劍於川習蜜月期或更早的情境，結果極可能是揮棒落空三振出局。

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