社論》國民黨為何不敢撿槍？

反送中運動固然出現港獨的聲音，但香港人的主要訴求乃是民主的普世價值，因此傾統的國民黨要是願意支持民主政治的理念，亦可表明聲援立場，完全無礙於其追求統一的主張。（路透）

明年總統大選至今高潮迭起，選情不斷出現令人驚奇的轉變。去年九合一選舉民進黨大敗，氣勢跌到谷底，明顯無法與日正當中的國民黨競逐，蔡英文總統的連任之旅前景黯淡。然而，近日各家媒體的民調卻呈現一致的趨勢，小英的支持度穩定上升，反而一馬當先的韓國瑜落居下風。如此戲劇化的演變，加上柯郭王的「三國演義」結局未定，以及換韓的可能性引發臆測，在在增添選戰的變數。

其實，小英選情大逆轉，主要受惠於香港反送中事件，讓中共政權的專制獨裁本質與一國兩制的假面，暴露無遺，造成多數台灣人徹底覺醒，因此在主權議題上無法支持認同「九二共識」的政黨，亦加深對「兩岸一家親」立場的疑慮，造成堅持捍衛台灣主權的小英「撿到槍」，一掃低迷的選情，後來居上。小英撿到槍，看似天上掉下來的禮物，其實，反送中運動固然出現港獨的聲音，但香港人的主要訴求乃是民主的普世價值，因此傾統的國民黨要是願意支持民主政治的理念，亦可表明聲援立場，完全無礙於其追求統一的主張。換言之，火力強大的槍械掉在地上，不只小英，藍營也可以撿起來，卻礙於擔心惹怒中共政權，致而陷入進退兩難的困局，造成選舉火力無法加強，韓國瑜進香港中聯辦及認同九二共識更變成嚴重失分。

坦言之，國民黨之所以撿不到槍，更重要的癥結在於本質上仍無法揚棄威權心態。君不見，藍營對台灣民主的批判，往往把多元化貼上亂象與民粹的標籤，極盡扭曲與貶抑之能事，可見其對台灣民主改革之極度不信任與不適應。值得玩味的是，國民黨的態度跟部分中國海外僑民非常類似，即一方面生活在民主自由的國度，一方面卻對專制中國懷有強烈的民族主義依戀。他們因為堅信民族主義重於民主自由的普世價值，所以一直處在精神世界與實際生活矛盾的狀態。此外，國民黨陷在威權思維模式，未能以民主開放的心態面對外在世界的改變，顯然與此一改革過程導致其黨國體制之解體，與既得利益的喪失有關。因此，常可見到國民黨對轉型正義的推動，出現歇斯底里的抗拒與抹黑，進而把此一修復歷史傷痕的政治工程貼上綠色恐怖的標籤。這是失去權力與利益的焦慮及怨懟。此一心態發展之極致，自然產生國民黨主席吳敦義所謂共產黨已逐漸開明，並批判民進黨在搞紅色恐怖的言論。

國民黨的心態，基本上是中國民族主義、威權思維殘餘及反民主情結之綜合併發症。故而，不僅該黨主席與各級政治人物動不動就指控民進黨政府進行綠色恐怖，最近其總統選舉提名人韓國瑜更是以指控國家機器監控、抄家滅族為能事，不管是出國打麻將被拍照，或麥克風沒有聲音，女兒被狗仔跟拍，違建農舍有直升機飛過，都是國家機器在監控或民進黨動手腳。日前韓國瑜更強烈指控國家機器在他的座車裝追蹤器，其重要幕僚也跟著宣稱常遭到跟監，引起輿論一片譁然，最後雖言之鑿鑿，卻沒有提告或向警方舉發，其爆料之真實性令人質疑。美國有名的水門事件，即是故總統尼克森因監聽競選對手辦公室電話，在面對強大壓力下辭職下台，可見利用國家機器監控對手在民主國家是多麼嚴重的醜聞。若果韓市長的指控為真，則應堅持追查到底的立場，使真相水落石出，下令監控者付出嚴重的政治與法律代價；但是，若是無中生有、指控不實，則爆料者也必須接受輿論的檢驗，負起誠信破產的後果。

選舉藍綠各有立場，只要能夠獲得選民的支持，得到勝選，就意味代表一定的民意，但不管如何，競選的策略與手段必須符合民主的規範與道德的標準，才能確保民主政治之良性運作。對於台灣而言，更重要的是捍衛主權的立場必須堅定不移，否則便有打著民主反民主、喊著愛台灣卻出賣台灣之虞。選舉勝負是民主常態，不過若是敗象的出現，是由於對主權的主張不符合台灣利益，以及對於民眾珍視之民主價值的不信任，甚且抱持中國民族主義大於自由人權等普世價值；則如此的政黨與政治人物自然有槍也不敢撿，無法得到多數選民的青睞。

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