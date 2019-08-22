新聞線上─韓國瑜不如學學侯友宜

記者莊榮宏

韓國瑜聲稱他「感覺」國家機器動得非常厲害，又說車子「可能」被裝追蹤器。

前天聽到韓國瑜的「感覺」，我也有一種「感覺」：韓國瑜又在講幹話，「可能」志在轉移焦點。

車子有沒有被裝追蹤器，把車送去保養廠，找電信專家幫忙，車內車外車底查一遍，不就清楚了？

關於追蹤器，有裝就有裝，沒裝就沒裝；有裝就拿出來給大家瞧瞧，沒裝就別裝神弄鬼，哪來的「可能被裝」？這是什麼修辭學？

所謂「可能」，不就是揣測？對「國家機器」作指控是嚴肅的大事，身為最大在野黨的總統參選人，卻把揣測當成事實在胡說，如此不負責任，豈非教壞囝仔大小？

依辦案常理，車子被安裝追蹤器，第一反應是「哪個混蛋幹的？」接著是「非揪出對方不可」，結論是「倘若私人幹的，就要告到對方坐牢賠錢。倘若國家機器幹的，一定要揪出幕後主使者。」

稍有常識皆知，辦這種案子須鴨子划水，暗中追查，韓國瑜及其陣營應等對方來換電池或取回追蹤器時，展開反跟監，設法逮到幕後主使者，不但可挽救低迷選情，還能一舉殲滅政敵，是絕地大反撲的大好機會。

但號稱退休情治高手雲集的韓營，居然放棄天賜良機，不但不低調，反而打草驚蛇，甚至不提告（不是說溫良恭儉「不讓」？）舉止反常，看來是根本不想逮人，莫怪被質疑韓國瑜是自導自演。

為了一枚不存在的追蹤器，台灣社會被耍得團團轉；果然，面對各界不斷逼問，韓營無法自圓其說，昨晚只好承認只是「合理懷疑」，「並不是發現追蹤器」；整個國家社會被驚擾卅個小時，韓營卻說得稀鬆平常，毫無歉意，連一聲「拍謝，害大家費心了」都沒有，這是什麼玩意兒？

每當陷入重圍，韓國瑜就創造新議題，逼使對手進入他設定的戰場，韓再趁機反守為攻，就算新議題無疾而終，也足以讓對手手忙腳亂一陣子。

所以，當全國都在熱烈討論追蹤器時，韓國瑜遭痛批教壞囝仔及打麻將的照片，種種負面事件就被冷落，甚至遺忘，韓得以脫困，這就是韓氏戰法。

但轉移焦點的最高原則是「不可無中生有」，更「不能捏造事實」，或為了達到目的而「置國家整體利益於不顧」，把懷疑當成事實以誣陷他人，這是敗德。

「君子務本，本立而道生」，韓國瑜想選總統，應先做好高雄市政，市政有口碑，才有爭天下的本錢。倘若認為綠營沒有一個好人可信賴，至少可以學學同志侯友宜：專心市政，多幹實事。人民自然給予正面評價，民調自然會回升。

韓國瑜若依然故我，一直搞旁門左道，恐怕難救低迷的民調，萬一因而遭「換瑜」，也怨不得別人了。

〈span class=paperkeyword新聞線上#韓國瑜#侯友宜

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