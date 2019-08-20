自由廣場》美國售臺66架F-16V 畫重點

◎ 諸葛風雲

美國總統川普十八日證實，他已批准軍售台灣價值八十億美元的F-16V戰機，成為蔡英文政府上任後最重大的對美軍購指標，一舉超越馬英九政府時期最大軍售案F-16V升級案（十八．五億美元）。相關影響試分析如下：

再次突破《八一七公報》：該公報是為了徹底解決美國對台武器出售的問題而於一九八二年簽訂，全稱《中美就解決美國向台出售武器問題的公告》，是美中三個聯合公報中爭議最大的，也是中國一直認為美國沒有切實履行該公報中有關美國「逐步減少它對台灣的武器出售，並經過一段時間導致最後的解決」的承諾。

再次印證美國的六項保證：二○一六年五月十六日眾議院通過版本中包含：美國不贊成對台軍售設定期限、八一七公報的內容並不表示美國對台軍售之前會徵詢北京意見等六項。

美中貿易大戰強度續增：貿易戰火正殷，此軍售案顯示美國對於中國的壓力持續增加，且八十億美元列川普振興經濟成果；中方將如何回應，後續應密切觀察。

美國對台軍售模式的調整：近年來，尤其是川普政府上台後，對台軍售模式已經逐漸由以往的「包裹式審查」（年底大放送）調整為「逐案審查」方式進行，與美國處理其他盟邦方式一致。

空軍防空武力的強化：雖然這次取得的不是大家最期待的F-35B型（受限於內外環境尚未正式向美提出），但仍然是目前4.5代戰機中最強悍之一的選擇；而且從後勤、人員訓練及操作成本等各方面衡量，最符合經濟效益。

相關聯隊調整：幾乎同時空軍司令部也發出相關聲明，其中一段「將規劃新增乙個戰鬥機聯隊」，比較可能的解讀是：目前駐防台東的空軍第七飛行訓練聯隊（屬於部訓性質）操作超過四十餘年的F-5E/F戰機將可順利除役，升級成為第一線的戰術戰鬥機聯隊，或許兵力配置會與台南操作IDF的空軍第一戰術戰鬥機聯隊進行交換也說不定，讓具有長程打擊能力的F-16V得以發揮最大戰力；而IDF接防台東，也有強化東部防空能量的效果。

二○二○年台灣大選層面：綠軍無疑獲得一劑強心針，真正落實了口號並取得實際的成果，逐漸拋棄過往萬事皆反對的印象，扛起了保衛台海的大旗。反觀藍軍，自從反對三項軍購至今，常常面臨左手打右手的窘境，讓人不知到底是站在哪一邊，這也是藍軍鐵票逐漸流失的遠因。

持平而論，這項軍購扁政府時期就已提出，但在蔡政府上台後又重新提出，只是在現在這時間點獲得落實。後續，國際局勢（尤其華府及中南海對於香港）及國內情勢（二○二○大選）的演變，都值得觀察。

（作者為科技業主管、企管博士、「中華台灣福爾摩沙國防軍」部落客）

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