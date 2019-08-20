社論─台灣母語復振的開步走

公共電視集團的台語台七月一日開播，這是繼客家語、原住民族語之後，最新成立的台灣母語電視台；在推展、復振台灣母語和文化之路，這是值得重視的里程碑。今後，台灣人透過觀賞母語電視台節目，期待可讓母語和生活結合，進而理解、欣賞我們的文化、歷史、藝術…，一起關愛這塊土地及人民。

台灣是多族群、多語言、多元文化的社會，原住民語言更因其古老、多元而被認定為全球南島語族最寶貴的人文資產。不過，受到外來政權語言政策霸凌，台灣台語、客語和原住民語等母語都成弱勢，逐漸凋零，有些原住民語且經聯合國教科文組織認定為滅絕。語言是文化的根，母語凋零或滅絕，文化斷根無以傳承，後人難以理解、欣賞、傳承前人一脈相連的生命智慧，「母語斷、文化滅」就是這個道理。

不僅原民語，客語和台語現況也很不理想。調查顯示，年輕一輩普遍不能通曉、使用母語；台北市尤其有一半學童不會台語。在網際網路時代，多使用一種語言，就是多一種優勢，母語尤其不能不通。尤有甚者，在母語式微之際，年輕世代的英語水準也普遍下降，大都只能透過華語或中文溝通、理解外在世界。相較於現今八、九十歲以上的「多桑世代」，普遍能通曉母語、日語和華語等三種語言，台灣年輕世代一般的語言能力，不進反退。

現在進行式的香港「反送中」抗議活動，足可提供台灣人這方面的思考。透過影視畫面，香港不論走上街頭的年輕人或強詞自辯的特首林鄭月娥，總以廣東話發聲，或以英語訴諸各界。相形之下，台灣有哪個政治人物能在鏡頭之前，全程以不夾雜華語的母語向公眾溝通說明。已「回歸」中國二十二年的香港，維持國際化之際猶不忘母語，正是台灣所應見賢思齊的。

檢討多元族群與文化的台灣，保存母語不如香港，教育是一大因素。日本時代雖曾推倡「國語」運動，但台灣經五十年殖民統治，母語猶存。二戰後的外來政權強勢推動「獨尊國語」政策，在「中國化」主導教育文化的日子，說母語是學校教育的禁忌；學童因講「家鄉話」或「方言」而遭扣分、罰錢、掛狗牌等羞辱的慘痛經驗，中老一輩至今夢魘猶存。

電視廣播的限制或禁止使用，是語言霸凌另一手段。電視是全家觀賞、深入家庭的傳播媒體，為了「獨尊國語」，政府當局限制或禁止母語節目，不僅導致母語式微，如今四十五歲以下者母語使用能力大受影響，還曾造成傳統布袋戲以「國語」發音的鬧劇。另一惡果是輕賤母語，電視劇中社會底層人物或不入流角色，多以母語發音；機關、學校、職場、官方及公眾場合，「講國語蓋高尚」普遍成風。母語經此語言歧視摧殘，奄奄一息，台灣幾近母語失語社會。

台灣大學員生消費合作社理事會最近議決「會議以國語為交流語言」，招致風波，即顯示歧視母語的舊慣仍在。按「國家語言發展法」明文，台灣母語在內的「國家語言一律平等，國民使用國家語言應不受歧視或限制」，上述「開會只准用國語」規定，顯然違法，也凸顯「獨尊國語、禁說方言」的心態依舊，是繼前此校長遴選違反程序正義，有損台大聲譽地位的又一負面案例，文化部、教育部、監察院不應坐視。相形之下，外交部宣布，護照的外文姓名可用台灣母語音譯，才是尊重包容母語的應有之舉。

隨著公視台語台上路，台灣三家母語台已然齊備。可以想見，由於遭到多年霸凌打壓，母語復振之路不因電視台成立而倏成康莊大道，但母語台無疑提供了有利台灣語言文化轉型正義的園地或平台。它是大眾傳播媒體，自以服務最多閱聽人為目標，以靈活使用母語為手段，且以融入生活為最佳途徑。

七月以來，公視台語台以新聞、戲劇、益智遊戲為主，但以全台語播出的內容，在表達、發音、字幕等都可再加精進；節目力求雅俗共賞之際，也不妨以兒少及年輕人為吸引的對象。畢竟，母語要有未來性，必須年輕人願意且樂於使用；從而，台語發音的卡通或音樂節目必不可少。對政府部門來說，復振母語是漫漫長路，立法、設電視台只是開始，歷經多年打壓與荒廢，有志者始能為之扭轉改觀。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法