《新聞線上》為陳宏昌說句公道話

陳宏昌（資料照）

記者陳杉榮

國民黨之不可救藥，可謂有目共睹。這次總統初選，吳敦義以百變老千的手法，為韓國瑜量身訂做，幹掉朱立倫和王金平，害得台灣人睡不安穩，擔心哪一天醒過來「票投國民黨，台灣變香港」。好不容易，前立委陳宏昌說出了大家的心內話，要國民黨反省，哇！哇！哇！不得了了，講實話的人被開除黨籍，說謊的人繼續選總統。

陳宏昌曾任第二、三、四、五屆立委，韓國瑜曾任第二、三、四屆立委，在那個國力雄厚，國會議員甚具分量，宛如乾隆盛世的年代，立委專心問政者有之，想更上層樓者有之，打混摸魚者有之，夜夜笙歌者有之。韓國瑜是哪種類型的立委，千萬隻眼睛看過，韓國瑜自己也不諱言他那「荒唐」的歲月。陳宏昌不過是說出大家共同的印象，何罪之有？

如果國民黨還有廉恥，這個黨應該去了解韓國瑜這位黨推出的總統參選人，過去的劣跡改善了沒？現在還有沒有進行中的敗行？對全體國民做個說明，而不是「斬立決」，用黨紀誅殺忠良。如果國民黨還在乎台灣本土，黨內有識之士應該群起聲援講實話的人，不要讓黨的路線一再走偏扭曲，變成中國共產黨的尾巴黨，推出的候選人要讓百姓能安穩地睡個好覺。

問問台灣人，如果國民黨的總統候選人是朱立倫，大家會不會擔心台灣變香港？如果是王金平代表國民黨選總統，大家是不是都很心安無罣礙？但是吳敦義推出的韓國瑜，這位韓天媒體力挺，到香港馬上應召進入中聯辦的候選人，台灣人真的放心讓他當中華民國的總統嗎？

陳宏昌只不過說出大家的憂慮，公開質疑國民黨「為何提名一個整天打麻將、吃喝玩樂又抱女人的人當總統？」開除他的黨籍，並不是代表國民黨講求是非黑白，而是「七月半走夜路，吹口哨壯膽」。韓國瑜的生活型態人盡皆知，協助他打高雄市長選戰被恩將仇報的前高雄縣長楊秋興，也說韓國瑜這樣的生活是「現在進行式」，一樣開除黨籍伺候。面對沒有理性的韓粉和別有所圖的黨中央，本土派國民黨真的是敢怒不敢言，「幹在心裡口難開」。

從事政治等公共事務活動，首要是對得起選民，陳宏昌把話講開了，心安理得。看到這種沒有是非的國民黨，與其說國民黨開除陳宏昌，不如說，陳宏昌開除了國民黨！

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