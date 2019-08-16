自由廣場》透明與真相

◎ 曹啓鴻

透明組織投書〈養雞樂 頭家不樂〉，談及二○一四年食安風暴主角強冠公司，此起老農到中部跨區檢舉、偵辦，才讓毒油事件曝光一事，並進而推論「屏東縣府執法體制改善有限，或根本沒有改變」之說，實與事實不符。

老農（賽鴿友）一再檢舉及台中警友半夜錄影皆事實，縣環保局接獲多次報案不得結果，僅以行政裁罰也都是事實，民眾當然會不滿。

然該案涉及食安，屬刑事犯罪，必須以刑事重大犯罪偵辦之。本人時任縣長，甫上任立即將民生小組（負責偵辦：槍、毒、盜採砂石、盜賣漁業用油等案件）近二十位優秀幹員全數移給地檢署指揮辦案，其辦公地點在地檢署，由檢調直接指揮，立竿見影效果良好。

因為若設在警察局，難免受民代掣肘，再加上縣府承辦檢舉案，若由公務員承辦，僅能以行政調查、裁罰處之。當時科長加入了地檢署的刑事偵辦，因保密之故，不讓部屬知悉進度。

該案件破案關鍵並非來自台中跨區之夜間錄影帶，而是偵辦團隊經跟蹤、監聽，掌握物流、人流進出強冠公司及金流相關事證得以完全揭露，證據齊全，不負苦心人才能宣佈破案。

此一重大食安事件，當時南部打擊犯罪中心、地檢署、環保署南區大隊、高屏兩縣市政府環保局、衛生局均參與其中，厥功甚偉，任一環節的疏漏都將前功盡棄。該案影響甚遠，動搖民心，無人敢宣佈破案之際，廖大隊長勇於承擔主持記者會，隔日媒體無不以聳動標題，誇大炒作。

當時正值選舉，中央立即表揚戰功，卻僅止於胡市長治下的台中員警，忽略真正費時一年辛苦搜證的南部打擊犯罪中心團隊，引起幹員大反彈，經大隊長安撫並立即反映高層，隔天上午臨時再加兩員幹警北上受獎，當時已經晚上十點多，適巧本人、友人、大隊長都在場，方知內幕。

猶記得當時媒體排山倒海炒作，傷及縣府團隊，本人與承辦科長因顧及屬下行政調查及刑事調查保密，自始至終任憑外界侮辱指責，啞巴吃黃連，一再緘然，換得地檢署檢察官私下安慰勉勵，公僕真難為。

楊教授仍停留在當時炒作內容，留憶至今，可見媒體不負責任、危害真相之威力了，期待透明組織洞悉真相，相關資訊瞭解可洽南部打擊犯罪中心與屏東地檢署。

（作者為前屏東縣長）

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