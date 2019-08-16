自由廣場》法官助理不是私人秘書

◎ 林俊寬

曾獲選辦案績效優良法官的新竹地院吳姓法官兼庭長，要求其助理幫忙規劃旅遊行程、訂機票、看房子，甚至出考題，還要找女兒的家教，把助理當私人家僕，經檢舉後，新竹地院以行為違反法官法及法官倫理規範，將全案送司法院法官評鑑委員會評鑑。之前，台北高等行政法院陳姓法官性騷擾女性助理長達兩年之久，最後被職務法庭免除法官職務。可知，法院法官助理之問題不小。

法官助理之設置法源在地方法院係法院組織法第十二條第六項，依其規定地方法院於必要時，得置法官助理，依聘用人員聘用條例聘用各種專業人員充任之，故而各法院得視業務之需要，聘用法官助理，法官助理並非正式法院編制內之人員，而聘用之對象不限於法律專業之人員，而係包括各種之專業人員，例如工程方面或會計方面具有專業知識之人員，以因應法官審理各種不同類型專業案件之需要。上開法院組織法第十二條第六項明文規定：法官助理承法官之命，辦理訴訟案件程序之審查、法律問題之分析、資料之蒐集等事務。所以法官助理不是一般公司之「秘書」，幫主管處理大大小小的雜務。然而某些法官因法官助理非正式編制人員，其每年是否續聘，配置的法官有很大的影響力，導致權力關係強烈地不對等情況下，將助理視為個人秘書，有法官要助理草擬判決，此雖然不是法官助理的法定職務項目，畢竟還算是公務，然而有的法官則是交代助理處理私人事務，此已是明顯地公器私用，而法官助理為保住飯碗，多半忍氣吞聲，不敢抗拒。

為避免此種不公平的職場霸凌現象繼續發生，我們希望司法院嚴格要求法官職場之紀律，不得要求法官助理從事任何非法定的工作項目，而根本解決之道則是給予法官助理適度的工作保障。因此我們明確地建議，在法院組織法中明文規定，法官助理之續聘除非有法定事由外，否則原則上應予以續聘，而最終之目標，則是應將法官助理納入正式的編制內，給予一般公務人員應有的保障，如此方可杜絕法官對於法官助理職場霸凌之現象一再發生。

（作者為律師、大學兼任副教授）

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