自由廣場》溫良恭儉讓人不敢恭維

◎ 徐嘉欣

陳宏昌因在公開場合講了「為何提名一個整天打麻將、吃喝玩樂又抱女人的人當總統？」被認為是在扯韓國瑜的後腿，而被火速開除國民黨黨籍。但問題是韓國瑜事後也承認了，並說那是二十年前的他，就這樣開除陳宏昌的黨籍，真是有些奇怪。但這是國民黨的家務事，筆者就不再多所著墨。

重點來了，韓國瑜在自己的臉書上自陳他自從擔任市長以來，沒再打過一場麻將。話一說出，馬上遭民進黨市議員秀出一張他在峇里島打麻將的照片打臉，證明韓市長說謊。而市長夫人聽聞，說了這麼一句：是要我們家連日子都過不下去？哎！韓市長日子怎麼會過不下去呢？「菩提本無樹，明鏡亦非台，本來無一物，何處惹塵埃」，若非韓市長自個說當市長沒有打過一場麻將，又怎麼會惹出這樣的事端呢？韓夫人真是言重了。何況公眾人物原本就要接受社會公評的，進廚房就不要怕熱啊！

說真的，打麻將不是十惡不赦的事，即便韓市長在公餘之暇打打麻將，也不會有人多說什麼。但是明明有打，為什麼要說沒有打呢？若是貴人多忘事那也就罷了，如果是公然說謊，這事態就嚴重了，因為公眾人物，尤其要角逐總統大位的人，竟把說謊當做家常便飯，我們該如何教小孩啊！

（作者為文字工作者）

◎ 林修正

國民黨中常會通過「詆毀污衊」韓國瑜者一律開除黨籍。陳宏昌批評韓國瑜打麻將、吃喝玩樂、抱女人被國民黨開除黨籍，並規定：「今後凡是黨員有惡意攻擊、詆毀污衊黨所提名的總統、立委參選人，影響黨的形象者，都應立即給予開除黨籍處分。」

首先要被舉發的就是韓國瑜！韓國瑜在陳學聖專訪中，公開說自己「打麻將、吃喝玩樂、抱女人」。依據國民黨決議，應該先開除韓國瑜。

其次，若郭台銘參選，他「影響黨的形象」絕對高於陳宏昌，因此這等於間接規定：郭台銘若參選總統「應立即給予開除黨籍」，中間沒有模糊地帶，除非先換韓。難道國民黨這規定，表面上是護韓，實際上是換韓？

若批評「黨所提名的總統、立委參選人」的論點是事實，卻不准國民黨的人講，這是限制國民言論自由，有違憲之虞。台灣是「黨高於國」的黨國體制國家嗎？國民黨在玩什麼遊戲？

（作者為中州科技大學行銷與流通管理系系主任）

◎ 皮諾丘

一張四人打麻將的合照，為何會引起軒然大波？因為韓市長在臉書發了一篇「溫良恭儉、再也不讓的聲明」，內文提到自從擔任市長以來，沒再打過一場麻將、也沒醉過一場酒，結果事隔沒幾天就被打臉。

韓陣營將其定位為家人旅遊度假的消遣，並不是賭博行為，請相關人等不要見縫插針，雞蛋裡挑骨頭。韓粉更拿陳其邁父親當年的賭場照片出來救火，企圖轉移焦點。這一招有效嗎？我直接下結論，對死忠的韓粉來說，就算韓國瑜被拍到進賭場賭博，他們也絕對不會跑票。

但是對中間選民來說，一個說話不守信用，說謊成性的總統參選人，適合當總統嗎？答案不言可喻。今天距離總統選舉還有半年的時間，先不要提韓國瑜有沒有治理國家的能力，一個落跑市長，聲稱假日拚選舉、平日拚市政，當韓國瑜在外縣市拚選舉時，民進黨只要PO高雄市部落發生土石流的消息，市長你人在哪裡？只要PO韓國瑜你每天幾點從家裡出門，是不是昨天忙總統選舉的事情太累了，才會快要中午才出門，就會讓整個團隊從上至下都在為你擦屁股，整個國民黨被韓國瑜一個人牽著走。

他說當選市長後沒打過一場麻將，結果被發現說謊；那麼他說不會把台灣賣掉的可信度又有多少呢？

（作者為國中教師）

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