自由廣場》台語認證考的幾點意見

◎ 林紹良

綜合林玉璽及陳薇文的文章，個人有幾點意見：

（一）個人無反對教育部「台羅拼音」，我嘛培養出真濟（很多）會曉長老教會羅馬字的人，連教育部臺灣閩南語常用詞典編輯人員嘛有我的學生及以前向我提教材取經的人。

（二）今年考試創新高共「一萬多人」報考，為何二位應考生的二篇文章、二間考場「缺考人確實不少」。咱愛檢討的是為何會變成焉爾（這樣），毋是猜疑：

（1）陳應考生沒說出自己考場大約有幾人應考，卻扯到隔壁考場是最後一間（只有七名應考生）、或陳應考生質疑林應考生是否最後一工（天）報名所以才六名應考生。

（三）（1）由歷史觀點來看，「新港文書」是用荷蘭羅馬字記載與基督教長老會白話字是完全不同系統文字。學習任何系統拼音只是會曉音不知其意，您若教外國人學拼音，猶是不知之意，舉「tsing（cheng）3」請問何意？（2）由2006/5/12-13台中國立中興大學台灣文學所第六場論文發表人李勤岸先生的Loa-jin-seng chok（賴仁生作 府城公會報）內容略約：第七頁…第二十三行 瑞鹿街仔無半個信耶蘇入教…。可見約七十五年前（1945、1946）的台灣人信「耶蘇」的人屈指可算，羅馬字有幾人識（懂）？只有少數捌羅馬字的人寫文章記載，當時基督教長老會是無法教導文盲學會白話字。

（四）林玉璽所講：聘請「專家學者」制定一套台灣人不習於使用的拼音及文字，藉由考試名義強加學生學習。使我想起當初我的YMCA羅馬字陳老師講：奇怪？為何每次招生羅馬拼音學生，到結業攏春（剩）無二成學生？但我招生的學生卻是翻倍人數繼續增加。我想：林玉璽所講的「專家學者」攏是強調「拼音」學術理論重要性，疏忽「文字」活潑生活化。莫怪約二十年前我第一次當台中市台語師資培訓講師時，林主持人如此介紹我：咱即（這）節課真無聊，可能會愛睏，結果聽完我的課隔返工（隔天），主持人帶一位八十幾歲老先生來聽課，講我上課方式不同於以前授課講師，講我的課會引起學習者興趣，此位八十幾歲老先生煞（卻）向林主持人講：伊（老先生）嘛是「講台頂授課老師」的學生！

（五）九十一學年（二○○二年）教育部第一次國民中小學鄉土語言（閩南語）教學支援人員檢核考試有傳統切音與羅馬拼音二種考法，為何換「單位」接手，傳統根基的切音取消，這對台語長遠的文化設想未必是福！

（作者為台中市海洋台語文研究學會創會理事長）

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