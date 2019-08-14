自由廣場》致家長 學習歷程檔案乃備審資料進化版

◎ 陳添丁

邇來教育部應邀參與新課綱座談會，迄今共六縣市八場次辦理，參與民眾達九百人以上，現場即問即答人數五十人上下。因屢拜讀近期各界有關新課綱上路之評論與建言，爰茲就座談會觀察，分享家長最常詢問的學習歷程檔案疑義，拋磚引玉供各界參考。

一、備審資料數位化：學習歷程檔案非新創概念，簡言之，僅是將現行高三下學期申請入學所需準備之備審資料數位化，分階段定期上傳至資料庫。猶如過往報稅需逐筆鍵入資料般，經常擔心單據不齊，乃至電子化可從系統直接載入稅籍資料後，便利性大增，同理按此說明，家長普遍能接受學習歷程檔案之規劃。

二、軍備競賽爭議：家長真正憂心的問題如「沒參加競賽，需要擔任志工或參加營隊嗎」（台中場提問）或「偏鄉活動少，會不會造成城鄉差距」（彰化場提問）等類此疑義。就量而言，規定限制每學年至多上傳課程學習成果六件及多元學習表現十件，是以學習歷程資料非以量取勝，關鍵在質。

三、大學選才視角：學生學習歷程檔案旨在協助大學瞭解學生興趣、性向及能力之發展，可謂現狀備審資料的進化版，重點在「如何知道大學需要何種學生」（新北及高雄場提問）。僅以前任大考中心主任、現任教育部次長在歷場次的現身說法，闡述想從資料中讀出什麼的觀點，供學生準備之參考：

（一）如何證明性向及能力足以在此領域發展？有何準備？

（二）有無真的想學到什麼？

（三）為何要讀此領域？為何選擇本校本系？

承上，最為詬病的準備方式為：

（一）制式化的罐頭答案。

（二）浮誇的文詞，看不出真實個人特質。

（三）缺乏具體成就來證明，且未做足準備。

無論是在尼泊爾或本國當志工，肯綮在擔任志工的動心起念，無關地點，故建議家長可適度寬心。學生選系，系所選才，無非是為各取所需，適性揚才，當然學校輔導機制在此即扮演重要功能。新課綱牽涉面向廣泛，相信未來仍有座談會將持續辦理，希教育部能藉此雙向互動，適時釐清民眾疑義外，並能滾動精進各項推動策略。

（作者為教育行政人員，新竹縣民）

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