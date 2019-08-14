社論─台灣必須克服的雙重危機

香港官民衝突節節升高，國際金融中心前途未卜，國際社會無不高度矚目。抗議民眾佔領機場，影響班機正常起降，更將國際連結推到新的高點。台灣與香港近在咫尺，同為一國兩制的進擊對象，所以台灣人民關切港人安危，是十分合理的人之常情。不過，在台灣，仍可看到不符人之常情的現象，那不僅是隱憂，更是顯憂。

吳敦義近日的論調，典型表現出藍營的雙重謬誤，點出台灣的顯憂。一是，對台灣的民主持續進步，徹底貶抑、全力抵制，享受著民主成果，卻在摧毀民主基礎，人在福中不知福。二是，對中國的數位極權統治，充滿無知的判斷與幼稚的期待，北京對台統戰加武嚇，向台灣展示暴力版一國兩制，他們還對專制一中心焉嚮往，人在禍中不知禍。

多年來，藍營陶醉於北京紅地毯，把國台辦當頂頭上司，獲習近平接見當政治加持，甚至在政治上、事業上仰賴紅色資金。凡此種種敵我不分之舉，要不是有今天的民主保障，還停留在兩蔣時代，早就被關到綠島或槍斃了。而那些仁兄，還可以在台灣自由參政，勒令民選政府遵奉「三民主義吾黨所宗」，卻只奢求北京恩准一中各表，絕囗不談「三民主義統一中國」，如此追求專制統一，還自誇繼承兩蔣遺志、捍衛中華民國、愛台灣。事實上，若非當年國民黨本土派與民進黨合作實現民之所欲，台灣現在可能仍是「委任直選」總統，不知何年何月才有「人民直選」。自吳敦義至韓國瑜，乃至柯文哲、郭台銘，該不是在反獨裁追求民主的歷程中，未曾貢獻心力以致不知民主之得來不易吧？

至於，中國共產黨已逐漸開明之言，簡直是把中國人民被再專制當作享清福！習近平整肅接班人、取消任期制，改革開放名存實亡，而且利用港、台、國際挹注所得之經濟成果，衝撞國際秩序，顛覆普世價值，企圖以「竊盜路徑圖」打造「中國製造二○二五」，東風壓倒西風，完成中華帝國夢。而所謂的中華帝國夢，是以內部再專制為基礎工程，人臉辨識為代表的社會強控制，華為被指控的後門裝置，「逐漸開明」的馬屁恐怕連金正恩都覺得好笑吧。就以吳敦義所提的宗教而言，除了西藏的故事，新疆再教育營、宮觀寺廟與教會教堂無差別迫害，國際輿論紛紛指為文革重演之一端。這麼一個對內不容宗教自由的政權，對台灣極盡宗教統戰與滲透之能事，台灣加強民主法治的保護網，孰曰不宜？眼中看不到來自對岸的「紅色恐怖」，也忘記自己正字標記的「白色恐怖」，只想藉由暗黑力量重返執政，再給藍營一次機會，林鄭月娥豈不出現台灣版？

日前，檢調偵辦私菸案，連總統都必須守法以對，說綠色恐怖也太抬舉民進黨了。台灣的轉型正義尚未成功，藍色恐怖的幽靈，紅色恐怖的幽靈，形成當前的複合式危機。民主，可以透過民主摧毀，而民主的防衛機制，一直受阻無法完善，那才是恐怖的最高級。此外，有人還自以為高明地主張，專制中國與民主台灣「兩岸一家親」，兩岸不是外交國際關係，把統戰與武嚇當作家常便飯。對中國霸凌逆來順受，鄙夷台灣民主價值，這樣的政治行為準則，跟民主不能當飯吃、九二共識發財夢所差幾何？高談民主卻不相信民主，只相信自己的政治把戲，只跟著自已的利益走，然後自我感覺良好，藍綠都是垃圾。這叫做什麼？這叫高估自己的聰明、低估選民的智慧！

共產黨已逐漸開明，台灣民主也不怎麼樣。吳敦義如是觀，柯文哲如是觀，郭台銘如是觀，韓國瑜就不用講了。韓國瑜說：小時候驕傲台灣民主是華人地區最棒的。兩蔣時代殺人如麻的「民主」，竟是他嚮往的天堂！他還說：在民進黨蔡英文政府執政下，台灣民主倒退三十年。三十年前，台灣還是萬年國會、總統尚未直接民選，倒退個甚麼啊！有人認為他不配當國民黨候選人，其實韓國瑜是一個活化石，讓人赤裸裸看出那些人的內心世界，對黨國體制威權統治念念不忘，難怪也對專制中國併吞民主台灣滿不在乎。台灣的民主一往直前，但是扯後腿的力量仍伺機反撲。前有中國外患，後有黨國餘孽，這是台灣所有民主之子必須克服的雙重危機。

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