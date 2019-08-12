社論》平行宇宙︰民主台灣與專制中國

中國藉打壓台獨之名企圖影響台灣政局的蠻橫行徑屢見不鮮，近日針對明年總統大選果然又故技重施。但是，有些動作其實早可預料，例如去年金馬獎頒獎典禮上，台灣得獎人發表希望台灣成為真正獨立個體的感言，踩到中國的痛腳，則中共下令抵制今年金馬獎，可以想見。然而有些措施，如暫停中客來台自由行及限縮團客，在藍營支持者、尤其韓粉依舊沉溺在「人進來、貨出去、發大財」的喜悅之中，中國突然一棒揮來，敲醒彼等的白日夢，則令人無法理解。

台灣社會對中國此類動作的分析討論，往往著重於實質利弊得失及因應之道。此種角度的解讀，確實能夠掌握國與國對抗的核心意涵。而中國打壓台灣的意圖，乃是使用威脅利誘的手段，迫使台灣接受以「一中原則」、「一國兩制」為實質內涵的「九二共識」、「兩岸一家親」等，企圖消滅台灣對未來命運的自主選項，使之受到中國的實質控制。然而此種打壓，除非擁有可以徹底壓制對方的絕對優勢，否則其能傷害或討好的只是一部分人，卻將招致多數人的反彈，造成事與願違的反效果。這就是中共屢次打壓台灣，但不論是以導彈試射或觀光抵制等，均無法達成預期目標的緣故。諸如軍事恫嚇，儘管中國近年大力擴張軍備，但台海是一個天險，而且台灣不但具有地緣政治的重要性，更得到民主陣營的支持，中共若欲武力犯台，其將付出的經濟衰退與社會動盪的慘痛代價，乃是當前中國之國力所難以承擔。而武力恫嚇若只是惡言相向的範疇，邊際效應自然逐次減低，不能達到嚇唬台灣人民的意圖。

在觀光客的抵制上亦復如此。中國將暫停觀光客來台當作打擊台灣的武器，實際上是高估其所能發揮的經濟效果。台灣人甚至中國民眾普遍被中共灌輸一種錯覺，以為中國觀光客來台是一種惠台的恩典，致而中國觀光客普遍流露一種來台消費是在救台灣經濟的驕恣心態，而台灣親中政客與相關業者亦多充斥類似的錯誤觀念。其實，觀光必須付費，本屬天經地義，並非一種施惠行為；中國常將觀光客當成一種抵制外國的武器，干擾國與國之間的正常交流活動，乃是極為偏差的觀念。再者，去年來台中國觀光客為二六九．五萬人次，台灣到中國觀光為四一七．二萬人次，我國去中國的觀光客多了一四七．七萬人次，這尚且未包括台灣每年赴中國經商、參訪與探親之數百萬人次。因此若依中共與親中政客之邏輯，豈非反而是台灣在對中國施惠？

近代的國際爭端除了緣於利益衝突，更多是屬於不同意識形態、價值觀與文明的衝突。由中共打壓台灣的舉措看來，更是暴露出兩岸的制度、文化與價值觀的重大歧異，難以融合並存於一個國家之下。比如暫停中國觀光客來台，或者赴韓國觀光，就只有專制獨裁的中國才能辦到，要國民去哪裡觀光或不准去哪裡，完全是中共領導人說了算。反觀台灣政府，明知自己去中國的觀光客更多，卻不能把他們當成與中國對抗的籌碼，除了天災、戰亂與疫病的阻隔，台灣人民愛去哪就去哪。這就是獨裁國家與民主國家之不同。再就抵制金馬獎而言，更能看出中國的一言堂體制。中國以特定個人發表「希望我們的國家可以被當成一個真正獨立的個體來看待」言論為由，抵制金馬獎，乃是對民主多元社會之無知，以及無法容忍。其實，在民主國家這類頒獎典禮，得獎人的發言，只代表其個人的政治立場，且擁有充分的言論自由，政府是無法禁止的。例如美國奧斯卡頒獎典禮，主持人或得獎人、頒獎人的各類感言紛陳，百花齊放，愛罵誰就罵誰，這是民主社會的常態，從來沒有人會歸咎於主辦單位。就只有中國這樣的國家，才會操控言論，剝奪人民的自由。

易言之，中共種種打壓台灣的舉措，固然可能對台灣經濟產生些許衝擊，其實卻更自暴其短，讓台灣民眾看透兩岸真的是不同的國家，甚至是不同的世界。在國際政治的天體之中，專制獨裁的中國與民主自由的台灣，簡直有如兩個平行宇宙，只能按照各自的節奏與軌道運行，完全沒有交會的可能。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法