自由開講》不要再鬧了！烏龍立委陳椒華憑什麼成立「監督施政聯盟」？

◎洪孝全

前立法委員陳椒華卸任後召集多個環保和土地居住正義團體，昨（2/19）在立法院召開記者會，正式宣布籌組「監督施政聯盟」，欲透過NGO結盟擴大「盯政府」力量，著重環境、能源、國土、保育和土地居住正義等議題，為土地環境和人民發聲及監督行政。政大退休教授徐世榮擔任副召集人，但兩人過去劣跡斑斑，指證歷歷不符，要監督施政？可能要打個大問號！

前立法委員陳椒華（中）卸任後召集多個環保和土地居住正義團體，昨（2/19）在立法院召開記者會，正式宣布籌組「監督施政聯盟」。（資料照）

陳椒華擔任立委期間，常不了解事情真相就隨意爆料，鬧出無數烏龍，比如穿山寨防彈背心，質疑國防部正版設計不良，事實當場被國防部戳破，令人啼笑皆非。她在疫情期間質疑ACIP委員審查疫苗專業能力，也被專科醫師吳孟哲認為，「一個沒有民意基礎的立法委員，只為了打擊政敵，隨便發一篇文章誤導民眾，貶視兒科的專業，實在很糟糕。」而學甲爐碴開挖和鑽探烏龍，讓與會人員感嘆「難道委員只會挖啊挖啊挖」，台南市政府甚至公開發新聞稿斥責「不實指控、烏龍一場」、「看到黑影就開槍」，這些烏龍事件共通點都是以不專業質疑專業，每件都堪稱經典，貽笑大方，被封為「左膠立委」實至名歸，很難相信她將如何專業、理性、公正監督施政？

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徐世榮爭議事件也一籮筐，他常將各種事件（包括空難、增設學校）掛勾土地議題，再予以批判，藉此要求廢止土地政策或公共建設。但許多指控，常引發輿論爭議，例如認為南部人只要騎車就好，不需要捷運建設，否則只會抬高房價。倡導台南不需要鐵路地下化，「保有傳統古都味，不但驕傲、也保障人權」，這種不了解在地交通問題，僅以地域偏見思惟反對，實在讓人無法苟同。他也曾批評台南市永康區增設鹽行國中是「浮濫徵地」，最後引起在地居民、議員強烈反彈，批評徐是「北部人根本不了解在地需求」。他亦曾指摘蔡英文總統是「我國解嚴之後徵收土地面積最多的總統」，卻提不出任何數據佐證，僅憑片面資料以偏概全，企圖混淆視聽。

卸任立委及退休教授，願花費時間、精力無償監督執政黨，固然值得嘉許，民主社會任何少數聲音本應給予尊重，但如把言論自由當護身符，名為「監督施政」，實則結黨營私、沽名釣譽，無限上綱「土地正義」、「環境正義」，恣意以不實資訊攻擊政敵，實在大可不必，而違背真理的假道學、假正義，也必將遭受人民的唾棄。

（服務業）

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