自由廣場》警察查手機 恐怖國度

◎ 葛雋

九日中午，我去中國深圳探望住在福田的母親。

火車到達落馬洲，隨著人流越過深圳河進入福田口岸。我忽然發現，本來空蕩蕩的入境大廳，不知何時開始增添了一排排黑色的屏風，上面寫有中英文「警察」「police」的白色字樣。我心一沉：難道有人要衝擊邊境海關嗎？正想著時，有一位穿著黑制服頭戴黑帽子的男人走近，對我身邊一位著白衫手中無行李的年輕人說：「請跟我來，看看你的手機。」那位青年愣了一愣，只好無奈地跟著黑衣警察進了屏風。

我的心怦怦跳個不止。雖然早聽聞在中國隨時有可能被公安警察翻查手機，可從未想過這種事竟被我親眼目睹了，而且是在人潮如鯽的邊境口岸。

見到母親，我心有餘悸地把這件事告訴老人家，她淡然一笑說：「這是怕你們香港人把抗爭風氣帶進大陸呀。」全世界都知道香港的「反送中」逆權運動進行得如火如荼，可是香港人從來沒有想過要把「光復香港」、「時代革命」的火種傳播給中國。「一國兩制」、「井水不犯河水」，香港人向來懂得守規矩。對於母親的話，我只有無奈地搖頭嘆息。

下午三時半，告別老人家，我又一次來到福田口岸。一出電梯來到離境大堂，赫然見到這兒同樣圍有一排排的黑色警察專用屏風。「有沒有搞錯啊？入境你防範，出境同樣要查？」正在納悶時，有兩位著黑衣的年輕女士迎面而來，她們把目光停留在我旁邊一位黑衫青年的身上，對他說：「先生你好，請跟我來。」那個年輕人只好乖乖地跟隨女警，消失在黑色屏風圍欄之中。

前後這兩位被查手機者的結局如何我不知道，也無從打聽，內心甚感悲憤。從前些天的報紙新聞得知，有港人曾經在深圳海關被查手機，因為發現手機內有示威遊行的資料，結果被關閉五個小時，後來被迫寫了「悔過書」才重獲自由。

在這裡，我要奉勸所有去中國的人留意：一是能夠不去最好別去，二是去前記得刪除所有中共不喜歡的資料。

對於一個罔顧人權、藐視尊嚴、無法無天的國家，你實在要去，只能自求多福。

（作者為香港作家）

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