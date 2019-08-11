自由廣場》評議「出錢請中國衛星拍台灣」

◎ 云釋

農委會官員表示：「我們不是國安人員，做每一家的公司背景調查。」認為把衛星影像與糧食安全混為一談是「過度聯想」；如此「樂天」，讓人捏把冷汗。

雖有學者提及影像須人為解讀後，才會有特殊意涵，也有網友認為即使不買影像，也有全世界各國不斷拍攝台灣。不過，這是因為對衛星影像有所誤解，以為衛星影像是以「肉眼」來看，才誤認買圖與國安無關。

細想這個案子的關鍵，在於「農作物判釋」這門技術中，衛星影像的購置，並非無差別一次購入全年全台影像，而是指定時間、區域、拍攝次數，挑選著買。政府指定影像時，對企業透露出哪些資訊，才是關鍵。

大眾之所以輕忽，是因為把「空間解析度」（肉眼可看到的清晰度）當作問題核心；但在分析上，十公尺空間解析度是低解析度，僅能以植生數值分析，以肉眼觀看時，雜草、高麗菜與蒜頭，或椰子、檳榔與橡膠木，看來都差不多，讀者可搜尋福衛二號影像嘗試分辨看看（福衛二號影像解析度達八公尺）。

雖然全球有無數衛星觀測，但低解析度衛星僅能測得大致「總體綠色面積」，對於「何種植物」與「多少產量」，恐怕都不會有太理想的表現。

甚而，即使高解析衛星測定產量，也僅止於「猜測」。此因衛星所屬國無權對他國做「農作物普查」，「精度」的比對資料可靠度，往往無從確定。因此無論如何都不可宣稱得到真正的資料。連種類都不確定，如何分析個別作物產量？

但政府標案下，企業要求提供普查紀錄參考卻屬正當。土地有一般地區與重要產區，也有政府管控強弱的區分。農作物生長期間，又有雲層會時不時遮蔽天空。農試所欲買到能用的影像，必然要提供各地各類作物歷年平均生產至收穫時間，甚至說明觀測重點，才能讓衛星廠商能在期間內避開雲層，挑選最符合需求的影像。

一旦透過內部農業紀錄與外部遙測分析數據結合，即可能推敲出影像中的作物種類、主要公糧倉、經濟作物重點產區、林下作物、水資源分配時間與供水順序、收穫測量（產量紀錄）、各種作物產出時間等等，也可分析得知農作生產鏈從何處掐斷最具效益。這也是國防安全研究院先進科技與作戰概念研究所所長歐錫富所說，形同農試所出錢，讓中國掌握台灣的即時糧食情報。

衛星拍攝應用於軍事，本在國際上多有爭執，防堵遙測技術侵害國安的討論是老話題了，資訊控管不能因為已有許多衛星存在而鬆懈，然本案主關官員一派輕鬆，可知教育須再加強。再者政府採購案並非日常採買，更是對民間扶植投資，與其成本掛帥，不如效仿外國金援重點產業，對國內航太產業鏈多點支持。

（作者為地理資訊專業人員）

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