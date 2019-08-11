自由廣場》（青年時評）恭喜柯粉們脫粉成功

◎ 黃宗玄

對年輕人來說，年長族群最難說服的，就是韓粉；至於同樣是年輕族群，最難溝通的，或許就是柯粉了！

粉，我們暫且稱之為一個迷失，一種容易陷入單線思考的迴圈裡頭的「愛到深處無怨尤」。然而，對台灣社會來說，這顯然不是個健康的現象，因為在政治場域盲目地「追星」，不僅造成雙方的對立，更不容易客觀討論，將對公民社會的進步釀成傷害。

檢視這個傷害的造成，與網路世代的崛起有關。柯文哲自首任台北市長起，就以經營網路，發展自媒體來吸引眾多的年輕選民。對多數的柯粉來說，柯文哲就像個鄰家阿北，是個與我們一樣的普通上班族，透過這種親近感，柯粉們建構了深厚的凝聚力。這種模式，卻容易讓很多對柯文哲的批評與建言，都變成一種對阿北的抹黑，幾乎沒有可以討論的空間。

幸虧，柯文哲一再地打臉自己，讓柯粉們慢慢覺醒。近日，包含過去挺柯的音地大帝，在網路上公開呼籲將過去柯文哲的周邊商品銷毀，以洩怨氣。長男次男，這長期以來被歸類為忠實柯粉的YouTuber，也決定公開批判柯文哲。這段時間裡，柯文哲粉絲頁，退讚的人數達到近萬人。柯文哲組黨以及污衊式地批評蔡英文總統之舉，終於讓柯粉們有機會看清事實！

日前上「年代向錢看」節目的柯粉林卓民表示：「我最不能諒解，柯文哲所說的公開透明，都是騙人的幌子。柯文哲打臉的，從來不是藍綠兩黨，而是柯粉的臉！」另外，他強調，柯文哲對中國的極度傾斜，是「天然獨」世代的年輕人們所無法接受的。可見，終於有柯粉意識到，柯文哲的傾中，會是對台灣造成重傷害的元凶！

經歷去年十一月二十四日台北市長的一場激烈選戰，柯粉們期待的應是柯文哲專心市政，而不是全島遊走「準備參選」，更不是為了參選而充滿「怨恨」地口出惡言！二○一四年的柯文哲已經不在，恭喜終於看清柯文哲的柯粉們，脫粉成功！

（作者為物理治療師，台南市民）

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