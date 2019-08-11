自由廣場》馬英九到底對郭台銘說了甚麼？

◎ 吳海瑞

永齡基金會執行長的「福委會主委想當ＣＥＯ」說，到底是郭的傳話，還是劉的個人觀察，並不重要，參選事件中，這句話有無扮演什麼，更值得一探。

郭的事業仍在轉型中，接棒布局也未明朗，名利已雙收的他，突然去商從政，定有突發變數。這個變數不是蔡英文，如是，成功企業家會提前準備；也不是朱立倫，朱行政經歷完整，是韓參選高雄市長之前，綠營或多數藍營認定會東山再起的對手，郭若要起而代之，不會臨陣以榮譽黨員的身分加入。

外傳是馬勸進郭，推測其說帖斷不會是韓不能贏得大選；以韓當時的高民氣和社會氛圍，這個理由沒有說服力。當時的韓，甚至朱，都可以打敗民進黨，何須郭湊熱鬧？溫良恭儉讓的馬，更不可能以韓交情或出身因素說服郭出馬，合乎邏輯的，應是回到劉宥彤笑話的嚴肅面，那就是：韓的治理能力有問題；為了中華民國和國民黨，請郭必須挺身而出。這對郭才有說服力。

至於坊間所謂兩個首富的戰爭，是郭加入戰局的果，不是因；企業家做事，不會把怨憤放在自己的大策略目標之上。

民主國家政黨輪替是常態。因此，兩黨讓各自陣營中（最）優秀的人出線，才是國家之福，因為其中之一人，均可能成為國家領導人，若從這個角度去理解，國民黨過去的「換柱」，可視為初選機制不完美下的「必要之惡」，多數人是可以接受的。因此，沒有個人利益恩怨的黨同伐異考量，而是基於愛中華民國更勝於愛中國國民黨，郭台銘站出來問心無愧。

企業講求永續，在錯誤ＫＰＩ（人氣當做能力）下出線的韓，或換個說法，包裝漂亮叫「發大財」的產品僥倖上市，拆封之後被多數消費者驚覺或證實被騙了，退貨雖是四年之後的事，但這期間累積的民怨，必定大傷公司形象，甚至危及永續經營（被第三勢力取而代之）。從這個角度思考，郭更責無旁貸奮力一搏。

（作者為上市公司專業經理人）

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