自由廣場》故宮南院一日遊有感

◎ 張世賢

近日與家人首度從北部前往故宮南院參觀，歸來有些感想，擬以遊客和北院退休老員工的雙重身分，提供若干或可參考的建議。

從高鐵嘉義站到南院，院方有定時接駁的服務，也有不少來自各方的公車路線行經院區，院區雖處鄉野，來往交通應無問題。但公車站與展覽館的距離不算短，在南台灣的盛夏豔陽下，沒有撐傘的筆者，走來頗感濕熱難熬。令人納悶的是，南院落成開館將近四年，何以至今未在該路兩旁栽植可以增益景觀的樹種，且可為遊人提供遮蔭，紓解烈日曝曬之苦？院方若能為許多搭乘公車前來的遊客想到遮陽的需要，將會贏得讚賞。

進入文物展區，溫度陡降，突然感覺打從骨子裡冷起。筆者忘帶外套，挨凍幾小時後，實在受不了，趕緊結束參觀，到館外找回體溫。台灣的博物館似皆認為低溫有益文物保存，但其實促使文物劣化最重要的因素，乃是「相對濕度」，只要針對不同文物的材質，設定適宜存放的相對濕度，即可有效延長其存世年限；文物展廳的溫度真的不用低到20℃左右，那樣既要多耗電力，又可能使參觀者感冒著涼，可謂一舉數不得也！

南院的策展，可以看出相當用心，小小的美中不足者，乃其部分文字說明光線太暗，老者看來頗為吃力。若能調整說明卡片擺放的位置，或增加局部的輔助光源，將可使老少觀者皆大歡喜。

近來政府為促進國內觀光旅遊，訂定了若干獎勵辦法。為有效利用各類文化機構，提升國民文化水準，其實亦可考慮在交通費和參觀票券的折扣上補助參觀民眾。高瞻遠矚的施政者，才會在文化領域投資。但願故宮「南北一家親」，在台灣發展觀光旅遊和提升文化水準的施政上都能大放異彩！

（作者為故宮北院退休研究員）

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