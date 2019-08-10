自由廣場》馬廢軍法大錯 郝柏村說的沒錯

◎ 吳一忠

前行政院長郝柏村發表新書，回憶錄中提到前總統馬英九廢止軍法制度，是違背軍事專業的重大錯誤，個人深表認同。

洪仲丘案發生後，馬前總統為了息事寧人，火速三讀通過修法，軍事審判法修正案生效，軍事犯移送法務部所屬監獄，代表一切回歸司法，軍法正式走入歷史；軍人不再適用軍法，只能由一般司法審判。換言之，軍審法稱為「洪仲丘條款」，是民意壓力催促下的產物。

軍法和司法最大的不同點在於，速度和輕重有別，軍法速審速決，司法曠日廢時：軍法重判連坐，司法輕縱個受。軍法令人畏懼，人治味道太濃，容易產生冤獄；司法講究證據，審案經年累月，無法以儆效尤。

軍法回歸司法，所持的理由是，目前是承平時期，應適用一般司法，戰時再援用軍法。事實上，承平和戰時的界線很模糊，吾人常說「演習視同作戰」，若戰訓操演犯錯或前線脫逃，請問該用軍法或司法？

廢除軍法制度後，洪案一干人獲得輕判，國人矚目的阿帕契案，原由軍方審判，交由司法後，檢察官認為不構成洩密罪而不起訴，可說是廢除軍審的後遺症。倘若以後違紀犯法者都輕判縱放，軍紀蕩然無存，國家將失去保障。

國父孫中山說「軍人沒有自由」，穿著軍服配戴武器，就該受到特別約束，故意犯法應加重其刑，才能維持軍隊的紀律。前閣揆郝柏村憂心修法「軍譽與軍心沒了，國家就危險了」，希望軍心勿一起殉葬，正是這個道理。

（作者為一等士官長退伍，嘉義縣民）

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