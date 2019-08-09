自由廣場》高中生這個「試」驗品

◎ 陳泓瑋

八月七日指考放榜，筆者參加今年學測（繁星計畫、個人申請）、指考（考試分發）兩項大學入學考試，想談談當事人的看法。

一、繁星推薦設計瑕疵：繁星計畫目的為縮短城鄉發展，鼓勵就近就學，卻衍生出一大堆問題。部分科系超招，壓縮指考回流名額，近日，大考中心有對此作出部分改變。另外，繁星的規則是選學校，限定同學只能於選定的校中選系，如此一來，可能無法如願就讀想要的科系，而放棄錄取的系所。最令我感到不公平的是，一旦放棄繁星錄取系所，就無法參加名額人數最多的個人申請。繁星同學在校維持兩年優秀的成績，卻因繁星放棄，而被迫再考一次（參加指考）。為何放棄繁星的同學，無法參加個人申請？

二、個人申請制度不公：此為現今大學入學名額最多的選才管道，主要以學測分數及面試訪談。面談是很主觀的看法，弱勢學生可能因為資源不足，不善表達、無法做出完美的書審資料，而面試低分，網路上更有廠商在協助指導如何製作書審資料？如何應對教授面試？最近準備上路的一○八課綱及未來考制，更是看重學生的學習歷程、個人經歷、活動參與，這樣更加大選才不公平。

三、指定考試困擾考生：指考同學比大多高中考生花了近半年的時間複習念書，名額卻相當少，指考是同學最後一次機會，相較於其他管道，指考可以說是最公平，至少每位同學都考相同的考卷、有相同的時間，但指考名額一年比一年低，今年錄取率更有近八千人落榜。多花半年卻機會更少，彷彿是在處罰參加指考的同學。希望可以訂更多的保障名額，保障這些努力許久的同學。

任何考試選才制度一定有利有弊，希望考招單位可以聽取諫言，不斷改正缺失，擬定更好的辦法，繼續為台灣的教育打拚。

（作者為台北市立高中學生、一○八考生）

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