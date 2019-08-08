自由廣場》金馬獎 去你的政治

◎ 陳和文

中國政府不但全面禁止中國人民來台旅遊，國家電影局也發出通知，暫停中國影片及人員來台參加金馬獎。行政院回應，中國畫地自限，禁止藝人參與華人電影界盛事，是他們的損失。殊不知，只要中國藝人參加，金馬獎就充滿政治味，台灣更被矮化，倘若他們自己不願意來，我們還要放鞭炮呢！

猶記得，中國藝人鞏俐數年前因未獲影后寶座，竟痛批金馬獎不專業，是業餘電影節，放話再也不出席金馬獎，嗣經執委會主席李安邀請，去年擔任評審團主席，但原訂與李安合頒最佳劇情片，最後卻不上台，外傳鞏俐不滿決賽評審投票結果。

還有，中國導演張藝謀頒獎時說「這麼多年輕導演作品，代表中國電影的希望」，逼得台灣導演傅榆回稱「我希望我們的國家，可以被當成獨立的個體來看待，這是做為台灣人最大的願望。」隨後，上屆影帝涂們頒獎時又稱「榮幸來到中國台灣金馬獎頒獎，我感到兩岸一家親」，新科影帝徐錚意有所指「相信中國電影越來越好」，范冰冰、鄧超、黃渤等中國藝人紛紛在社群網站轉發「中國，一點都不能少」表態。

筆者認為，與其讓金馬獎屢遭中國政府及中國藝人汙染，不如自己力圖振作多拍一些經典電影，少了政治化，多了藝術氣息，長期而言，有利無弊。

（作者為公務員）

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