自由廣場》蔣、柯最大差別：愛與恨

◎ 沈政男

台北市長柯文哲師法台灣醫生政治家蔣渭水，創立了名稱相同的台灣民眾黨。柯文哲說他與蔣渭水同一天生（蔣渭水生日有不同說法），甚至選擇在這一天創黨，顯見他不只崇拜蔣渭水，根本是想讓蔣渭水附身。只是，兩人雖都是台大醫學系及其前身台灣總督府醫學校培養出來的醫生，後來也都從政，但不同之處更多。

蔣渭水出身寒微，幼年當過乩童，一直到二十歲才學醫。就因如此，他能切身體會勞苦大眾的生活，自然萌發悲天憫人的情懷，並立志「醫國醫人」，而不是躋身社經上層以後，遭遇中年危機，才紆尊降貴說要為民眾爭取福利。

蔣渭水的政治啟蒙很早，還沒進入醫學校就對時政有感，念醫以後更馬上掌握中國與台灣局勢，於是他與同學翁俊明及杜聰明密謀行刺袁世凱，而這也證明了他過人的政治熱忱與行動能力。

反觀柯文哲，他就讀台大醫學系期間，正值解嚴前後，台灣民主運動蓬勃發展，也是大學自治運動風起雲湧的階段，但他可曾參與？一九八一年，五位台大學生創立「台大大論五人小組」，展開對國民黨的抗爭，其中一人是柯文哲的台大醫學系同學王增齊。王後來還差點被退學，但柯文哲那時卻是埋首書堆拚成績。

蔣渭水除了集會結社，投入政治，更長期研讀西方著作，形成自己的理論體系，他先提出對台灣社會的「診斷書」，後期又受到共產主義影響，形成了一套勞工運動的理論，可說兼具思想與行動力。蔣渭水也辦了《台灣民報》，寫了很多文章，他的文筆優美流暢，啟迪了許多台灣人。以上兩點卻都不是柯文哲的強項。

為了擴大影響力，蔣渭水在行醫之外開設春風得意樓，廣結社會名流，顯然他的社交能力不錯，不像柯文哲到處得罪人。當時更激進的謝雪紅對蔣渭水並不欣賞，但他能前去拜訪就教，顯見他也不是一個自戀自大的人。

最後這一點最重要。蔣渭水一生為國為民，犧牲奉獻，完全是出於對台灣的愛，即使多次入獄，或遭受攻訐，仍滿懷熱情與理想，但柯文哲從政是不是出於恨？他在二○一三投入台北市長選舉，乃因「遭到馬政府追殺」，二○一九組黨，甚至可能投入二○二○總統選舉，理由則是「遭到蔡政府抹紅、相逼」。為什麼最近柯文哲謾罵「蔡英文身邊的人都貪污」？就因這是仇恨式的語言。沒有一個因恨而從政的人能成為偉大政治家，這是柯文哲差蔣渭水最多之處。

（作者為醫師，台中市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法