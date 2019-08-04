自由廣場》境內投資 台灣經濟發展的關鍵

◎ 郭人誌

近數十年台灣經濟發展，從李、陳、至馬總統三個執政時期，台灣人均實質ＧＤＰ平均成長率由高而低，恰與政府對中國大陸投資政策的開放程度呈反向關係。

有人會認為人均ＧＤＰ成長隨著人均所得提高而減緩，這是各國的一般現象。但以台灣的情形，長期在台灣境內的投資減緩是事實。台灣的許多產業還是有投資與獲利成長，但企業的許多投資不是在台灣境內，而是在境外，其中對外投資有過半金額在中國。我們不妨假設廠商營運每年成長三成，會有相應擴產投資金額，當許多台商決定擴產投資在境外，則很可能會排擠在台灣境內的投資。這境內投資減緩是數十年來台灣經濟成長放緩的重要因素。如今，中美貿易戰促使台商回台投資達數千億，這自然是台灣未來經濟的轉機。

為何是「台灣境內投資」而不是「西進」對台灣長期經濟發展有重要的正面影響？

簡而言之，不管是過往的「西進」，還是現在的「南向」政策，若不能加強「在台灣境內的投資」，對台灣長期經濟發展終究無益。這樣的看法在大一經濟學就可以找到學理支持，例如在Mankiw《經濟學原理》第二十五章生產與經濟成長，談到在本國境內每年的投資，可以累加資本數量，促使資本成長；而資本是重要的生產要素，當資本有較大成長，高於人口或工人成長，則每工人資本、每工人產出（即勞動生產力），與人均實質所得就會跟著成長，這就是經濟成長了。

反之，若投資與資本累加減緩或負成長，勞動生產力可能停滯或衰減，這時人均產出與實質所得想成長也難！若不管台灣投資減緩，而只是講「西進」或「南向」，如此對台灣整體經濟終究無效益。

有些人表示對目前台商回台投資數千億「無感」，筆者相信一段時間後效益就會顯現出來。例如，過往竹科的投資設廠，自然釋出許多工作機會，也為竹科附近市鎮帶來消費需求，當地居民所得也跟著提高。因此台商回台投資若夠多，效益終會出現，且擴散出去。

長期以來，政府對「台灣境內投資減緩」缺乏有效的實際作為，實應多向新加坡、愛爾蘭等國家學習，採取有效的實際作為，將積極促進在台投資列為政策優先。

（作者為元智大學管理學院助理教授）

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