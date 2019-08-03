自由廣場》華語蓋高尚？

◎ 林柏寬

台灣大學八個學生社團組織發表共同聲明，譴責台大員生合作社理事會涉嫌歧視台語，將「講台語」比喻成「抽菸」，質疑理事會違反《國家語言發展法》中的語言平權，要求出面道歉。

令人匪夷所思的對話就在於，該理事會開會時，有理事欲使用台語發言，竟遭到會議主席以理事會決議國語為交流語言為由制止發言。該決議在之前提案時，提案人竟將台語比喻成「抽菸」，以菸害防制法中的「禁菸區」為比喻，限縮台語在該會議使用的權利。

講台語要罰錢、掛狗牌的歲月頓時歷歷在目，威權時代國民黨政府推行的「說國語運動」難道在台大復辟了嗎？

這些高貴的台大員生合作社理事們一定很討厭當年收視率高達九十七％的《雲州大儒俠》布袋戲，也一定不知道早在一九九三年，教育部就將母語教育列入中小學正式教學範疇，以選修方式學習閩南語及客家話；更不知道在二○○一年時，教育部正式實施九年一貫課程，就將鄉土語言納入正式課程之中。

這群人活在高貴的國語世界中，忘記台灣這塊土地上許多人共同的語言記憶是台語。即便時代變遷，戒嚴不再，政黨輪替，這群人還是鄙夷台語，鄙視台灣這塊安身立命的土地。

二○一七年金馬獎最佳男配角獎演員陳竹昇這樣描述台語，台語是母語、是童年，讓人記得「我是誰」。講台語是他生命的起源，有著生活自在、質樸自然的感覺。

台語像抽菸，讓台大員生合作社這群高高在上的理事們不自在，真是難為了他們。台大管爺校長可以考慮明令各單位都只能用國語這高貴的語言開會。

（作者為國中教師）

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